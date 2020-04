Sant Jordi si festeggia su Radio Catalunya Italia - Dal virus "nasceranno le rose"

L'evento rappresenta una delle manifestazioni culturali più attese e seguite della Catalogna : la festa del libro e della rosa. "Nasce per la preoccupazione perchè i catalani in Italia non potranno festeggiare Sant Jordi in Catalogna, - segnala Gustau Barba Navarru , rappresentante della Generalitat di Catalogna ad Alghero - nessuno potrà festeggiare per le strade e piazze come ogni anno, ma soprattutto per far conoscere questa nostra festa nel paese dove abitiamo. Tantissimi catalani in Italia siamo costantemente connessi in gruppi di whatsapp e, in queste ultime settimane, oltre a darci coraggio dovuto alle preoccupazioni per il periodo che stiamo vivendo, abbiamo notato il bisogno di esprimere e di trasmettere ciò che il confinamento ci provoca.





Di conseguenza, le Associazioni Amics de Catalunya Italia, Catalans a Roma insieme a Ràdio Catalunya Italia con la collaborazione della Delegazione della Generalitat de Catalunya in Italia, come sempre attenta nella diffusione della nostra cultura, abbiamo organizzato un evento che unisca i suddetti fattori. Abbiamo proposto il tema “Confinamento: nasceranno rose” per invitare a tutti a far volare l’immaginazione ed esprimere tutto quello che le fa sentire. L’obiettivo che ci siamo posti è quello di proporre a chiunque desideri due possibilità di partecipazione per includere un numero più grande di partecipanti – bambini, adulti, italiani, catalani, che vivano nella Catalogna e in Italia,.. – e così festeggiare una grande festa virtuale che il 23 aprile alle 16:00, in un programma speciale di Ràdio Catalunya Itàlia, farà pubblico il verdetto.







Aquest 1er Premi Sant Jordi artístic i literari Catalunya Itàlia neix per diversos factors que ens toquen aquests dies: el confinament per causa del Covid19 - Sant Jordi - sensibilitat per la cultura. Neix per la inquietud que tenim els catalans a Itàlia de no poder celebrar Sant Jordi a Catalunya, de que ningú ho podrà celebrar pels carrers i places com cada any, però sobretot per fer conèixer aquesta nostra festa en el país on vivim. Moltíssims catalans a Itàlia estem constantment connectats en grups whattsapp i, en aquestes últimes setmanes, a part de donar-nos força degut a les preocupacions pel període que estem vivint, hem notat que tenim moltes ganes d’expressar-nos de transmetre el que el confinament ens provoca.

Així doncs, les Associacions Amics de Catalunya Itàlia, Catalans a Roma junt amb Ràdio Catalunya Itàlia i la col·laboració de la Delegació de la Generalitat de Catalunya a Itàlia, com sempre atenta a la difusió de la nostra cultura, hem organitzat un esdeveniment que recull els factors abans esmentats. Hem proposat el tema “Confinament: naixeran roses” per convidar a tothom a fer volar la imaginació i expressar tot allò que li fa sentir . L’objectiu que ens hem fixat és el de proposar a tothom que ho vulgui dues possibilitats de participació per incloure com més participants millor - nens, adults, italians, catalans, que visquin a Catalunya, a Itàlia,.. - i celebrar així una gran festa virtual que el 23 d’abril a les 16.00, en un programa especial de Ràdio Catalunya Itàlia, farà públic el veredicte.

El jurat serà format per Maria Balcells, Albert Barreda i Anton Roca per la categoria de dibuixos. Per categoria de narració en formarà part Silvia Bel, Josep Vicent Boira i Massimiliano Fois. Tots ells han acceptat la nostra proposta sense dubtar-ho ni un moment i ja ara els agraïm la seva col·laboració. Les bases per participar les podeu trobar al twitter i instagram de amicsdecatalunya i de radio.catalunya.italia La giuria sarà composta per Maria Balcells, Albert Barreda e Anton Roca per la categoria di disegni. Per la categoria di narrazione sarà formata per Sílvia Bel, Josep Vicent Boira e Massimiliano Fois. Le basi per partecipare si possono trovare su twitter e instagram di amicsdecatalunya e di radio.catalunya.italia









Le Associazioni Amics de Catalunya Italia, Catalans a Roma insieme a Ràdio Catalunya Italia con la collaborazione della Delegazione della Generalitat de Catalunya in Italia, ganno dato vita a una iniziativa di carattere socio culturale dedicata ai catalani d'Italia e, tra questi, la città di Alghero è coinvolta in prima persona proprio per la sua specificità linguistica che la rende molto vicina alla Catalogna. L'iniziativa consiste nella istituzione del 1º Premio Sant Jordi artistico e letterario Catalogna Italia che nasce per diversi fattori : il confinamento per causa del Covid19 – Sant Jordi – sensibilità per la cultura.