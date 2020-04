Stintino: lingua e cultura sarda online

Le prossime lezioni sono state fissate nelle giornate del 23 e 30 aprile, quindi 7, 14 e 21 maggio sempre dalle 16 alle 18,30. Per ulteriori informazioni sul corso è possibile contattare l'operatrice dello sportello linguistico alla mail ajovisemmu.isthintini@gmail.com e al numero 328.58.14.227. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo della piattaforma Skype verrà fornita, su richiesta, una miniguida con le azioni da compiere per poter accedere alle lezioni.

Il corso sarà attivato in modalità on line e sarà fruibile attraverso la piattaforma Skype. Tutti gli interessati (e coloro che già si erano iscritti al corso) possono collegarsi nei giorni e negli orari indicati attraverso il link https://join.skype.com/lLuzHrcGyCGy in questo modo si potranno seguire i docenti da casa con il computer o lo smartphone.