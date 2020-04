I Quaderni di Poesia della Nemapress di Alghero

La prefazione di ogni opera sarà firmata o dalla direttrice di collana o da una /un critico letterario di riferimento. Si prevedono 4 pubblicazioni l’anno. Appena possibile si organizzerà una conferenza stampa per far conoscere l’iniziativa sia presso le Istituzioni del Comune di Milano e di Monza, sia a Roma presso la sede della Nemapress edizioni. La pubblicizzazione e la diffusione della collana avverrà soprattutto attraverso le riviste cartacee e on line e i blog del settore, sui social e direttamente all’attenzione delle varie Associazioni, Circoli e Case della Poesia, Organizzazioni di Festival e Segreterie di Premi Letterari. Media partner: portaleletterario.net. La direzione scientifica della collana sarà affidata ad Antonetta Carrabs, scrittrice, poetessa, giornalista pubblicista e presidente della Casa della Poesia di Monza. La promozione e diffusione della collana sarà affidata a Iride Enza Funari, poetessa e scrittrice. Ogni “Quaderno di POESIApress” sarà commentato da una quarta di copertina critica a firma di Giuseppe Landonio, medico e scrittore, ideatore e direttore dei cicli di Area P: “Milano incontra la poesia a Palazzo Marino”, iniziativa promossa dalla presidenza del Consiglio comunale e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, con appuntamenti mensili con poeti, editori e attori. Patrizia Burley Lombardi docente in diverse università di Melbourne, interprete, traduttrice e giornalista bilingue, poetessa pubblicata e figura nota nell’ambito culturale australiano sarà la consulente per l’Australia/Oceania.

La collana terrà conto del contesto sempre più globalizzato, cercando di promuovere lo scambio e l’interazione, attraverso alcune collaborazioni privilegiate con Istituti di Cultura Italiani all’estero, in particolare avvalendosi dei contatti attraverso la già nominata Associazione Internazionale dei Critici Letterari presieduta dall’Editore, e anche ricercando la collaborazione degli Istituti di Cultura esteri e dei Consolati risiedenti a Milano e delle Ambasciate in Italia che saranno accolti come partners nelle iniziative di volta in volta organizzate. Le caratteristiche editoriali di ogni “Quaderno di poesia”, come suggerisce il titolo stesso della collana, saranno improntate alla massima agibilità e fruibilità. Poche pagine ma di denso e profondo contenuto.