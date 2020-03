Per i bambini fiabe e cartoni animati in algherese







La delegació de l’Alguer de l’Institut d’Estudis Catalans comunica amb gran plaer la publicació al web de diversos vídeos didàctics en català de l’Alguer per criatures, vídeos que poden constituir un moment important per compartir [condividir] valors culturals entre genitors i fills. La primera sèrie, titulada «Les veus dels animals», és realitzada amb animació mixta cinematogràfica i digital, i se compon de tres vídeos que tenen com a tema principal lo nom de diversos animals típics del territori de l’Alguer. https://youtu.be/3LzjQU05zXI https://youtu.be/Fj2bJbAW-9w https://youtu.be/BX8pLq800JA

Los altres vídeos disponibles són «Joan Petit» i «La cançó dels dies», realitzats totalment en digital i que volen ajudar les noves generacions a familiaritzar amb el català de l’Alguer. https://youtu.be/kSQpGTN8uVE https://www.youtube.com/watch?v=CQlOc3A499k Endemés, la delegació de l’IEC recorda als estimadors de Pino Piras que poden trobar lo repertori complet d’aquest imprescindible cantautor alguerés a la pàgina www.pinopiras.it. Gli altri video disponibili sono «Joan Petit» e «La cançó dels dies», realizzati interamente in digitale e che hanno lo scopo di aiutare le nuove generazioni a familiarizzare col catalano di Alghero. https://youtu.be/kSQpGTN8uVE https://www.youtube.com/watch?v=CQlOc3A499k La delegazione dell’IEC ricorda inoltre agli estimatori di Pino Piras che collegandosi a www.pinopiras.it possono trovare il repertorio completo del nostro imprescindibile cantautore algherese.









