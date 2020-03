Vi racconto la mia città: viaggio virtuale con Genna Tours

“Vi racconto la mia città” è un concorso letterario virtuale, gratuito e aperto a tutti. Grandi e piccini, esperti letterati, appassionati di scrittura o solo amanti del proprio territorio. Genna Tours chiama a raccolta tutti quanti per fare un viaggio sul treno dell'immaginazione trasportati dalle emozioni che i racconti sapranno regalare. Partecipare è semplice: sarà necessario inviare un racconto di massimo 3 cartelle ambientato in un paese, una città o in un angolo nascosto e magico della Sardegna Attraverso il racconto dovrà emergere l'atmosfera del luogo che si intende descrivere, che si considera casa. I giudici saranno i lettori! Dieci persone scelte tra i follower di Genna Tour riceveranno via posta i racconti e daranno il loro giudizio.





I premi saranno ovviamente tematizzati sul viaggio: al primo classificato un tour in compagnia di Genna Tours a scelta tra: tour delle spiagge di Villasimius, tour delle spiagge di Chia, tour di San Sperate, tour di Cagliari; al secondo classificato noleggio di una bicicletta con Raggi di Sardegna Alghero; terzo classificato una seduta di coaching con Matilde Dream Life Coach.





https://alltoursardinia.com

Tutte le descrizioni dei tour sono visualizzabili su





I racconti dovranno pervenire entro le ore 18 del 31 marzo, accompagnati da nome, cognome e numero di cellulare all’indirizzo email info@tourinsardinia.com





https://www.facebook.com/gennatours/ e saranno successivamente contattati tramite email. I vincitori saranno proclamati in diretta live sulla pagina FBe saranno successivamente contattati tramite email.









Ulteriori informazioni si potranno richiedere al numero di telefono 351 204 5692

Dove c’è il viaggio c’è il sogno. Genna Tours fa sognare alla scoperta degli angoli nascosti della Sardegna e in questo momento così difficile vuole contribuire al benessere collettivo continuando a far viaggiare ma con la fantasia attraverso gli occhi e le parole di tutti con “Vi racconto la mia città”.