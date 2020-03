Un libro sugli ospedali di Alghero - Interessante ricerca della Tholos

La presentazione sarà allietata da interventi musicali di Claudio Gabriel Sanna. Nell’interessante volume, l'attenzione del gruppo si è rivolta anche ai protagonisti dei periodi trattati e ha cercato di ricostruire la loro biografia per mezzo dei vari documenti esaminati. Attraverso un argomento così particolare è stato possibile investigare pagine interessantissime della storia della nostra città, mettendo in evidenza fatti, luoghi e persone che, in ogni modo, hanno contribuito alla composizione della nostra identità cittadina.