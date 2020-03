Alghero: Gianfranco Corona porta al Civico la rivoluzione di Galileo Galilei

Le osservazioni astronomiche alle quali giunse grazie anche ad uno strumento innovativo da lui ideato, il cannocchiale, portarono Galilei alla conclusione, per noi oggi scontata ma per allora giudicata eretica, che la Terra non fosse immobile, ma ruotasse intorno al Sole. Questa affermazione gli valse non pochi nemici tra gli accademici e ancor di più nell’alto clero, che vedeva messa in discussione la propria egemonia dogmatica, saldamente ancorata alla teoria eliocentrica che voleva la Terra, creazione del divino, immobile al centro dell’Universo.











Proprio i trattati scientifici galileiani, a sostegno delle teorie copernicane e a discapito di quelle aristoteliche, gli valsero l'obbligo da parte della chiesa di ritrattare pubblicamente con l'abiura quanto scritto ed affermato oltre agli arresti domiciliari. Ma le scoperte di Galileo, oramai pubblicate, avrebbero viaggiato veloci ed inesorabilmente condotto la società fuori dal Medio Evo, verso l'Età Moderna. Una commedia che restituisce dimensione umana a Galileo Galilei e che porta in se un messaggio semplice ma fondamentale, il diritto che ognuno di noi ha di esercitare una sana diffidenza verso gli assolutismi e le certezze, poiché queste possono essere sovvertite in qualsiasi momento.

Con un minuto di rivoluzione sabato 7 marzo alle 20:30 nel Civico Teatro di Alghero inizierà un viaggio alla scoperta di Galileo Galilei. A guidare lo spettatore Gianfranco Corona, attore della Compagnia Teatro dInverno che come un novello cantastorie gioca abilmente con il testo teatrale di Marco Paolini presentandone una versione rivisitata a metà tra la commedia e la narrazione biografica. Lo spettacolo mette in luce la vita privata, la carriera universitaria, gli studi, ma sopratutto i risultati scientifici raggiunti dal grande filosofo, astronomo nonché matematico la cui grande colpa fu quella di perseguire ostinatamente idee pericolosamente rivoluzionarie per la sua epoca.