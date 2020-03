Fordongianus: per il festival di Entula la scrittrice Nadia Terranova

Il romanzo ha vinto la settima edizione del Premio Letterario Nazionale Subiaco Città del Libro, la 25ª edizione del Premio Alassio Centolibri, la 41ª edizione del Premio “Città di Penne-Mosca-America” e la 33ª edizione del Premio Martoglio. “Addio Fantasmi”, in corso di traduzione in venticinque Paesi, è stato acquistato dalla casa editrice americana Seven Stories. Addio fantasmi - Una casa tra due mari, il luogo del ritorno. Ida sbarca a Messina. Dentro quelle stanze dell'appartamento di famiglia si è incagliata la sua esistenza. Ventitré anni prima sua padre è scomparso. Un trauma che ha condizionato la vita e I rapporti di Ida. Solo riattraversando la propria storia potrà davvero liberarsene. Nadia Terranova racconta l'ossessione di una perdita, quel corpo a corpo con il passato che ci rende tutti dei sopravvissuti, ciascuno alla propria battaglia.





L'autrice- Nadia Terranova collabora con diverse testate tra cui Repubblica, Internazionale e il Foglio, è docente alla Scuola del libro di Roma ed è fra gli autori di Pascal su Radio Due Rai. Scrittrice tradotta in francese, spagnolo, polacco, lituano, per ragazzi ha pubblicato Caro diario ti scrivo… (Sonda, 2011, segnalato al Premio Elsa Morante Ragazzi, vincitore del Premio Mariele Ventre); Bruno il bambino che imparò a volare (Orecchio Acerbo, 2012, Premio Napoli, Premio Laura Orvieto, tradotto in Spagna, Messico, Polonia e Lituania); Storia d’agosto, di Agata e d’inchiostro (Sonda, 2012); Le mille e una notte (laNuovaFrontiera jr, 2013); Le nuvole per terra (Einaudi Ragazzi, 2015, selezionato al Premio Bancarellino), Casca il mondo (Oscar Primi Junior, Mondadori, finalista al Premio Cento e al Premio Gigante delle Langhe).









Nel gennaio 2015 è uscito il suo romanzo d’esordio “Gli anni al contrario” (Einaudi Stile Libero, 2015 e poi Einaudi Super ET, 2016) che è stato vincitore dei premi Brancati, Fiesole, Grotte della Gurfa, Bagutta Opera Prima, Viadana e Viadana Giovani, Bergamo, Adotta un esordiente, Premio Narrativa Anni di Piombo Luigi Di Rosa e del premio italo-americano The Bridge Award per la narrativa, tradotto in Francia e in corso di traduzione negli USA.

Il 4 marzo nella Biblioteca Comunale di Fordongianus alle 18 la scrittrice messinese Nadia Terranova presenta “Addio fantasmi” (Einaudi), romanzo che è entrato nella cinquina finalista al Premio Strega 2019. L'appuntamento è inserito nell'ottava edizione del Festival Éntula ed è organizzato dall'associazione Lìberos in collaborazione con il Festival Dall'altra parte del mare.