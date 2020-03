Villa Satta apre i battenti con Flavio Soriga

Sabato 7 marzo lo IED Cagliari apre alle 10.30 le porte di Villa Satta. Un momento importante di incontro e confronto per coloro che desiderano orientarsi verso un percorso di formazione in ambito creativo, scegliendo il più adatto alle proprie inclinazioni ed esigenze. In occasione dell’Open Day verrà presentata l’offerta formativa declinata in corsi Triennali – Media, Product, Interior e Fashion Design – corsi di Specializzazione nelle aree del Design e della Comunicazione. Dopo i saluti di benvenuto in Aula Francesco Morelli alle 10.30 della direttrice Monica Scanu, ci sarà il consueto Special Talk, momento dedicato a personalità del mondo della cultura, del design e della comunicazione di ambito regionale o nazionale. Sarò ospite di questo Open Day Flavio Soriga, scrittore e autore televisivo e organizzatore di importanti festival e incontri culturali. A ventiquattro anni riceve il Premio Italo Calvino per inediti con il romanzo “Diavoli di Nuraiò” (Il Maestrale, 2000), è autore di titoli di successo come Neropioggia, Sardinia Blues e Nelle mie vene.





Nel suo incontro con gli studenti e i partecipanti all’Open Day, Flavio Soriga racconterà come vive la vita in Sardegna e il suo impegno oltre i confini isolani, offrendo spunti a chi come lui vuole trasformare la propria passione per la creatività in una professione. A dialogare con l’autore la giornalista Anna Piras, capo redattore della Sede regionale Rai per la Sardegna. A seguire la presentazione dei corsi Triennali, raccontati in un tour lungo aule e laboratori della scuola dai coordinatori, dagli ex studenti e degli studenti in corso che illustreranno gli allestimenti dedicati ai migliori progetti didattici e di tesi realizzati durante l’anno accademico 2018-19. Durante la mattina sarà possibilie visitare tutti gli spazi della scuola, il laboratorio di moda e quello di modellistica dove saranno in azione stampanti 3D, lasercut, e stampante cnc. Inoltre è previsto un momento dedicato alle famiglie e agli studenti interessati, di approfondimento sul metodo di insegnamento IED. Alle 12.30 la direttrice Monica Scanu presenterà i Corsi di Specializzazione, corsi brevi di continuing education in partenza nei prossimi mesi. Tra questi l’edizione serale di Visual Merchandising e Wedding Planner. Durante l’Open Day verrà lanciato il bando di corso per accedere alle Borse di Studio per l’a.a. 2020-21.