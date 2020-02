Le anteprime di Entula

Senza dimenticare la sezione Piccoli lettori crescono, dedicata ai bambini e giovanissimi, che quest'anno avrà come protagonisti Fabio Geda, Paola Zannoner e Teo Benedetti. Non mancano ovviamente gli autori sardi: Alessandro De Roma (“Nessuno resta solo”), Milena Agus (“Un tempo gentile”) e Roberta Balestrucci, che riscrive "I Miserabili" per bambini. Come ogni anno, tante le collaborazioni con gli altri festival: Dall'altra parte del mare, Liquida, Tuttestorie, Lei, per citarne alcuni. L'idea è quella di un festival permanente che viaggia in lungo e largo per l'isola, con particolare attenzione a quei piccoli centri che possono diventare protagonisti di un evento capace di attrarre lettori e curiosi anche da altre zone. Un festival organizzato con le biblioteche, le librerie e le associazioni del territorio.

Tra i ritorni Ritanna Armeni, ex conduttrice di “Otto e mezzo” su La7, col romanzo “Mara. Una donna del Novecento”, quello di Fabio Stassi, con una nuova avventura del biblioterapeuta Vince Corso, Diego De Silva con “I valori che contano (avrei preferito non scoprirli). E ancora, sono già in cartellone Roberta Corradin con “Piovono mandorle. La prima indagine della commissaria gelata”, Silvia Bencivelli con “Le mie amiche streghe” e Igiaba Scego con “La linea del colore”, Marco Magnone con “L'Europa in viaggio. Storie di ponti e di muri”, Carla Fiorentino con “I tonni non nuotano in scatola”.