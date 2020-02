Sassari: "Vicolo Cieco" degli studenti del Figari vince il concorso della Polizia Locale

La lavorazione di un audiovisivo, nell’ambito dell’industria cinematografica, si sviluppa attraverso tre passaggi: la pre­produzione, la produzione e la post­produzione; i ragazzi hanno lavorato in un vero e proprio team, coadiuvati dagli insegnanti per superare gli ostacoli. La redazione della storia del corto è stata incentrata sul brainstorming e altri processi che si basano su un percorso propedeutico affrontato dagli allievi nel precedente anno scolastico, nel quale hanno acquisito i primi elementi relativi alla struttura narrativa, i pilastri su cui si basa il racconto cinematografico, funzionale alla scrittura. Portare a termine il progetto è quasi sempre un compito non facile. Affrontare un concorso è un impegno che va oltre l’attività scolastica ordinaria, gli studenti sono chiamati ad un percorso che li prepara e ne sviluppa la competenza per possibili progetti futuri, quando la formazione acquisita a scuola e le relative competenze potranno diventare moneta di scambio in ambito lavorativo.