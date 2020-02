Sassari: I Boschi di Zaira Zincone al Vecchio Mulino

Il libro

“La narrazione di un sé profondo non può che attrarre come attrae un caleidoscopio, una musica o un canto tribale. Il viaggio di Zaira nella propria vita racconta la nostra storia di esseri umani. Fallaci e spaventati, bellissimi e delicati, pieni di forza e di meraviglia, eterni bambini che guardano l’esistenza. Questo volume è un frammento di umanità, un’opportunità, un piccolo e prezioso regalo che custodisce qualcosa che appartiene ad ognuno di noi. Perché ogni vita che si racconta senza paura diventa la vita di ciascuno. Anche quando lo celiamo a noi stessi.” Dalla prefazione di Francesca Arca

L’autrice









Zaira Zingone è nata a Sassari nel 1975. Diplomata magistrale e laureata in scienze motorie, cestista semiprofessionista, fin da giovanissima è appassionata di danza, musica e scrittura. Studia canto jazz da autodidatta e si perfeziona ai seminari di Paolo Fresu "Nuoro Jazz". Nel 2010 da vita al progetto AlmaCanta insieme al musicista Graziano Solinas, in cui è cantante e autrice di testi. Nel 2013 esce il suo primo disco “Legàmi”, edito da Tronos, a cui seguirà il secondo album “Revive” nel 2017. “Andai nei boschi” è il suo libro di esordio come scrittrice di poesie e brevi racconti.