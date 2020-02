Sassari: è tempo delle "Tribu Teatrali" - Mercoledì la presentazione degli appuntamenti

La sesta edizione della rassegna allestita dall'associazione ArtsTribu di Sassari proporrà dal 7 marzo al 17 aprile all'Auditorium Provinciale di via Montegrappa 2 una panoramica su alcune tra le più interessanti realtà della scena teatrale indipendente italiana.









Ogni dettaglio sugli appuntamenti, sui protagonisti e sugli obiettivi culturali della kermesse saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma mercoledì 26 febbraio alle 11 nello Spazio 105 di Sassari, in via Roma 105.