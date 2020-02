Torna il Team Sardegna Majorettes N.B.T.A

Il Team attualmente è composto da atlete che in parte hanno maturato esperienza nelle rispettive squadre ma comprende anche delle giovanissime new entry . In totale il Team Sardegna Majorettes è composto da sedici majorettes. La prima esibizione ufficiale del Team Sardegna Majorettes si è potuta apprezzare lo scorso Natale a Tempio Pausania. Ora le due coach stanno lavorando agli eventi carnevaleschi. Confermate le presenze a Tempio Pausania per il Carnevale Tempiese 2020 il 23 e 25 Febbraio , ad Alghero per il Carnevale dei bambini “Ragazzi in Scena” il 29 Febbraio e a Nuoro per la sfilata dei Carri allegorici del 1 marzo p.v.





Per il Tour Carnevalesco le atlete stanno preparando coreografie con pom pom su ritmi originali scelti per coinvolgere sia il pubblico sia le più piccole all’interno di un contesto particolarmente allegro e coinvolgente. Il Team Sardegna Majorettes N.B.T.A Il team Sardegna Majorettes è composto da : Gloria Azara, Alessia Carboni, Maria Framesca Serra, Martina Corongiu, Nicol Sanna, Denise Masala, Valeria Crasta, Alessia Raspitzu, Alice Gaias, Elena Casu, Giada Pianezzi, Joana e Mikaela Canu, Zaira Pinna, Marianna e Alessia Caput Le Latin Majorettes di Tempio Pausania hanno iniziato la propria attività nel 2012 per armonizzare la disciplina sportiva del baton twirling con base latino americano. Molte le esperienze vissute e condivise dalle giovani majorettes: dalla partecipazione alla trasmissione televisiva “Di che danza 6” in onda su Videolina, alla tappa finale I.S.D.E. Mondiale Enduro 2013 durante la quale le Majorettes si sono esibite sulle note di Dimonios con la Brigata Sassari, alla finale regionale di Miss Italia.





La nascita del Team Sardegna nel 2016 ha permesso di intraprendere un percorso agonistico con la Federazione N.B.T.A. conclusosi con un 4° posto al campionato Italiano. Le Latin Majorettes hanno partecipato al Campionato Regionale del 2017, ottenendo i primi tre posti nella categoria “ Solo “ , “Duo “ e “Traditional “ e 2° posto nella categoria “ Team Exibition “ . Silvana Cossu, puntando sull’originalità ha proposto dei progetti utili per valorizzare e promuovere le atlete e in particolare quelli per la partecipazione alle sfilate di Carnevale, Nel 2017 la collaborazione con le atlete Twirling di Olbia, nell'anno 2018 con i ballerini professionisti della Scuola Cubana, e nell'anno 2019 con il gemellaggio della squadra nazionale Jade Dragon Cheerleaders di Bolzano . La A.S.D. nel 2016, in occasione del Carnevale Tempiese , ha organizzato un Raduno Regionale con nove associazioni sarde che ha visto in prima linea la presenza della Campionessa Europea Elisa Gregori; nel 2017 le Latin Majorettes hanno inaugurato il PalaSport tempiese con la gara interregionale Majorettes N.B.T.A. con la presenza di centoventi atlete sarde. Nel 2019 l’associazione si è impegnata nell’organizzazione della gara finale del Campionato Regionale N.B.T.A. per la qualifica al Nazionale.





Le Latin nella gara finale regionale sono salite sul gradino più alto del podio nella categoria pom pom. Sul fronte dei riconoscimenti popolari il 2019 è stato l’anno di Assandira, il film diretto da Salvatore Mereu, in distribuzione nel 2020. La Latin Majorettes sono state protagoniste della scena finale del film registrata a Bonorva. Majorettes Berchidda La A.S.D. Majorettes di Berchidda è stata fondata il 23 marzo 2009, dalla coach Antonella Nieddu, a distanza di 10 anni dal gruppo storico di Berchidda. La ASD è affiliata dal 2009 alla Federazione N.B.T.A. che ha permesso negli anni l'organizzazione di diversi stage per l'intensificazione delle attività sportiva delle atlete e per la partecipazione al campionato regionale e nazionale con il conseguimento di ottimi risultati.









Le Latin Majorettes e le Majorettes di Berchidda uniscono le proprie forze e formano un gruppo unico il Team Sardegna Majorettes. Non si tratta solo di una nuova operazione di promozione dell’attività folkloristica delle majorettes, ma di un vero e proprio progetto regionale utile per la promozione e la valorizzazione delle atlete più talentuose così come accadde nel 2016, quando il Team Sardegna Majorettes partecipò al Campionato Italiano. Oggi le due associazioni sportive guidate rispettivamente da Silvana Cossu e da Antonella Nieddu, hanno ricomposto il Team Sardegna Majorettes .