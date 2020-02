Ploaghe: giovedì comincia il carnevale

Si terrà anche quest’anno a Ploaghe il “Carnevale ploaghese”. Il primo giorno sarà dedicato ai bambini e si terrà domani giovedì 20 febbraio al centro di aggregazione sociale Don Usai a partire dalle 16.30 in collaborazione con la Coop. Bisos. Il clou dell’evento si terrà, come consuetudine nei giorni successivi. Nelle giornate di sabato 22 e martedì 25 febbraio si terrà la sfilata dei carri con le relative maschere che coloreranno e animeranno il centro di Ploaghe. La manifestazione allegorica, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco e con i gruppi volontari che generosamente realizzano i carri, partirà sabato pomeriggio alle ore 16 dal piazzale della chiesa Cristo Re.





Saranno presenti tre carri locali: quello organizzato dal gruppo “Last Minute” con il tema della “Grand Prix”, sfilerà il gruppo dei “La Mandria” con il tema di “Space Jam” e il gruppo della “Croce Gialla” con il tema “Alvin”. Il percorso delle due sfilate prevede, come già accennato, la partenza dalla chiesa di Cristo Re, il passaggio nel Corso Giovanni Spano fino alla piazza San Pietro, dove i carri si fermeranno per far ballare i partecipanti e concludere la serata. Lungo il percorso saranno posizionati i servizi igienici sia nella Piazza Onmi che in Piazza San Pietro al fine di garantire il miglior servizio possibile ai partecipanti.