Alghero: al Teatro Civico "Colpevoli di viaggio"

Per ciascuno di noi, una lezione di umiltà e una saggezza più grande per vivere meglio il futuro. E’ un'occasione per riflettere su un argomento delicato e scottante, di terribile attualità, analizzato con grande lucidità. Lo spettacolo con una replicherà mercoledì 19 febbraio alle ore 10:30 per gli studenti dei licei Classico “G.Manno” e Artistico “F.Costantino” che ha già ottenuto il sold out, rientra tra gli appuntamenti della rassegna “Teatri di Prima Necessità” promossa dal Teatro d’Inverno, la Regione Sardegna e il sostegno della Fondazione Alghero e Comune di Alghero. Ingresso € 12 intero | € 10 ridotto. Info e prenotazioni: Compagnia Teatro d’Inverno tel. 388 5721808

Martedì 18 febbraio alle ore 20:30 appuntamento con compagnia Bocheteatro. Colpevoli di viaggio, questo il titolo di un percorso guidato da una narrazione a una sola voce, quella di Monica Corimbi, in cui l'emigrazione diviene una quotidiana "guerra" fra poveri, nonostante il messaggio sia anche di fiducia e speranza nell'umanità. Storie di emigrati senza volto. Si è provato ad immaginarli quei volti e a dare voce alla loro disperazione. In scena un’attrice, i racconti, accompagnati da musiche originali, da video installazioni evocano emozioni contrastanti: paura, impotenza, desiderio di accogliere. In un momento così drammatico e delicato come questo si può prendere lo spunto per parlare di cosa significhi affrontare un viaggio di “speranza”; di cosa significhi emigrare e quanto spesso non vengano rispettati i diritti dei migranti.