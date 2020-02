Jazz Alguer guarda ai giovani

Per iscriversi alla selezione bisogna compilare, entro il termine ultimo del 14 marzo, l'apposita scheda che si trova nel sito www.jazzalguer.it; oltre ai dati e alle informazioni essenziali sul gruppo, è necessario riportare il link a un video musicale con la registrazione di un brano rappresentativo della proposta artistica della band.











Per maggiori informazioni gli interessati possono telefonare al numero 3288399504 o inviare un'e-mail a info@jazzalguer.it. Altre notizie e aggiornamenti alla pagina www.facebook.com/jazzalguer. Tra tutte le formazioni che si saranno iscritte, la giuria del concorso selezionerà le cinque finaliste che si dovranno esibire dal vivo ad Alghero nella serata di sabato 27 giugno. Spetterà poi agli stessi giurati il compito di valutare le prove e decretare il gruppo vincitore, al quale andrà una borsa di studio del valore di cinquemila euro da destinare esclusivamente ad attività di formazione e crescita artistica, corsi di specializzazione, alla produzione e/o alla pubblicazione di un disco o di un altro progetto musicale. Il regolamento di partecipazione al contest – che nelle due precedenti edizioni ha premiato il progetto Lilac for People guidato dalla toscana Francesca Gaza (nel 2018) e il trio del pianista francese Etienne Manchon (l'anno scorso) - è disponibile online all'indirizzo www.jazzalguer.it.

Primi passi per la terza edizione di JazzAlguer Mediterrani, il concorso per giovani band inserito nel cartellone di JazzAlguer, la rassegna organizzata ad Alghero dall'associazione culturale Bayou Club-Events con la direzione artistica di Paolo Fresu, quest'anno in programma dal 12 giugno all'11 luglio. Il contest, come già nelle precedenti occasioni, è aperto a gruppi e progetti musicali di ogni paese dell'area mediterranea, che, sommando quella dei singoli membri, abbiano un'età media non superiore ai trentacinque anni e non più di due album già pubblicati. Generi musicali ammessi: jazz, indie e musiche del mondo; condizione indispensabile, l'originalità dei pezzi proposti.