Sassari: la leggenda al Comunale - Eventi 6 e Parabà omaggio ai Queen

Tutto è pronto, quindi, per far scatenare e cantare a squarciagola millequattrocento spettatori: il primo giorno di prevendita è andato oltre ogni aspettativa e si prevede il tutto esaurito anche quest’anno. Uno spettacolo imperdibile, quindi, con oltre quaranta musicisti in scena e tutta la carica esplosiva sprigionata dalle oltre ventitre grandi hit scelte per far tremare le poltroncine del Comunale. La prevendita è disponibile presso le Messaggerie Sarde in piazza Castello a Sassari.

Ma i Protagonisti indiscussi questa volta saranno i componenti della band “Queen in Rock” formata da Francesco Sedda, alla voce, che vestirà così i panni e la carica di Mercury, Andrea Pinna alla chitarra di Brian May, Daniele Siddi alla batteria come Roger Meddows Taylor, Carlo Serra al basso come John Deacon ed infine Gigi Bernardinelli alle tastiere come Spike Edney. La direzione artistica dell’intero progetto musicale e le orchestrazioni sono a cura del M° Luca Uras, professore di tromba al Liceo Musicale "Azuni" e prima tromba dell’Orchestra Jazz della Sardegna. La narrazione, i video racconti e la regia sono affidati alla giornalista Rachele Falchi. Il disegno luci e i suoni sono a cura di Rockhouse di Alberto e Paolo Erre.