Sassari: domenica a San Donato è tempo di cinema

“QUANDO IL CINEMA…” è inserita all’interno di INTRECCIARE CULTURE, un progetto di ampio respiro che da novembre a maggio 2020 interviene con laboratori creativi interculturali gratuiti, cene sociali, incontri di quartiere, cinema, mostre, visite guidate e presentazioni creative dei risultati dei laboratori presso l’Istituto Comprensivo San Donato e nelle vie e piazze del Centro Storico basso di Sassari. Proposto da un partenariato allargato che include l’Istituto Comprensivo San Donato, l’Associazione 4CaniperStrada, Family Affair, Diego Ganga Graphics e Theatre en vol, il progetto mira a stimolare il dialogo interculturale e la collaborazione civica solidale. Obiettivo: rivitalizzare e rendere più accogliente e sostenibile il quartiere puntando in primis sulle donne e madri, ma anche sugli abitanti tutti come protagonisti. INTRECCIARE CULTURE fa parte delle iniziative finanziate dal programma ministeriale Cultura Futuro Urbano.

La proiezione serale verrà seguita da un aperitivo etnico a cura di “COME L’ACQUA PER IL CIOCCOLATO”, laboratorio gastronomico all’interno del progetto INTRECCIARE CULTURE. Tema della serata il Senegal e la sua cucina: gusteremo piatti dal sapore deciso e emozionante come thiou curry, fataya e mbouraké. La rassegna proseguirà ogni terza domenica del mese, fino a maggio, con un doppio appuntamento mensile in un viaggio dalla Francia al Giappone, dall’Australia alla Mongolia. L’ingresso è libero. Si consiglia la prenotazione per la presenza di posti limitati telefonando ai numeri 079 230291 oppure 335 7105396.