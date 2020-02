Oristano: domenica concerto finale del Coro Giovanile Sardo

Importante appuntamento con la musica polifonica questa domenica 16 febbraio, alle ore 18, nella Chiesa di San Domenico a Oristano, con il Concerto di chiusura dell'ultimo biennio del Coro Giovanile Sardo iniziato nel 2018, sotto la direzione del M° Laura Lambroni. Il nuovo biennio avrà il suo avvio a marzo. Il Consiglio Direttivo della Fersaco ha infatti accolto la proposta della Commissione Artistica di affidare la prossima direzione del coro a due giovani direttori, Claudia Dolce e Enrico Correggia, coadiuvati da Franca Floris, direttrice di esperienza. Il Coro Giovanile Sardo (CGS) , nasce nel 2015 con l’intento di creare una realtà corale capace di offrire a giovani provenienti dai cori iscritti alla Fersaco l'opportunità di crescere e rappresentare al meglio la coralità sarda in qualsiasi contesto e momento sia richiesto il suo intervento. Durante il primo mandato, sotto la presidenza di Antonio Azzena, la direzione è stata affidata a Tiziana Puggioni di Nuoro e Tobia Simone Tuveri di Cagliari. Dopo significativi momenti laboratoriali di formazione e arricchimento con professionisti del canto corale, quali: Alessandro Cadario, Lorenzo Donati, Mario Fulgoni, Rossella Giacchero, Michael Gohl, Luigi Leo, Luigi Marzola, il CGS ha partecipato a importanti appuntamenti offerti dalla Fersaco e dalla Feniarco. Una esperienza formativa di grande spessore per i cantori, che arrivano da differenti esperienze corali e per i giovani e capaci direttori selezionati.





Esperienza di crescita musicale e umana che da sempre ha permesso uno scambio continuo e vitale fra giovani musicisti con una positiva ricaduta culturale su tutto il territorio. Vario e articolato il repertorio proposto in questi anni dalla formazione : polifonia antica a cappella, musica romantica, contemporanea, pop, brani tratti dalla tradizione popolare sarda. Di particolare rilievo la presenza a EXPO 2015 (Milano), al Festival Internazionale Voci d' Europa (Porto Torres), a Officina Corale del Futuro (Montecatini Terme e Firenze), progetto originale realizzato da Feniarco. Da febbraio 2018 il Coro Giovanile Sardo è diretto, appunto, dal M° Laura Lambroni, che chiuderà la sua esperienza biennale con questa formazione con il concerto di questa domenica. Ingresso libero.