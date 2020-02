I due bandi di Love Sharing

“Follia e Rivoluzione”: sarà questo il tema della manifestazione prevista a Cagliari nel prossimo ottobre. In quanti modi si può declinare la parola “follia”? Qual è il nesso tra follia e rivoluzione (sociale, politica e scientifica)? Uscire dagli schemi, infrangere le regole, cambiare punto di vista. Love Sharing Festival VI edizione mette sotto la lente della nonviolenza la follia e i suoi limiti. In quanti modi si può essere folli? Quali sono le follie collettive del nostro tempo? La guerra, la devastazione ambientale, il consumismo? È folle chi non si adatta alle convenzioni sociali? Se sì, quali sorti ha il singolo? Come viene definita la follia indagando il suo rapporto con la sanità mentale? Esiste un legame con la dissidenza politica?







I bandi 2020 Love Sharing prevede due bandi per gli artisti:

· Bando arti performative (spettacoli e workshop brevi): si rivolge a tutti gli artisti e a tutte le discipline dell’arte contemporanea (teatro, danza, musica, teatro di strada e arti circensi), con particolare attenzione per l’innovazione e la multidisciplinarietà;

· Bando arti visive (opere e workshop brevi): si rivolge a tutti gli artisti che vogliano proporre opere e workshop (arti visive, video, pittura, scultura, fotografia, illustrazione).

Tutte le proposte dovranno essere attinenti al tema Follia e Rivoluzione. Ai bandi per gli artisti si affiancano quelli per i ricercatori, le associazioni e i volontari che si fanno promotori di un approccio nonviolento alla soluzione dei conflitti relativi al tema dell’anno. Saranno loro, insieme alle Università e ai centri studio, a curare gli incontri di approfondimento. Perché la conoscenza è la strada verso la Nonviolenza.

E' possibile compilare il form online sul sito www.lovesharingfestival.org Genio e follia. Siamo abbastanza folli? Spesso il pioniere, artista o scienziato, è un folle che trova il punto di rottura di un sistema consolidato e apre al nuovo. Cos’è la follia d’amore, la più dolce delle follie? Quale forza più potente per rivoluzionare la nostra vita? Il limite tra follia e normalità, ragione, libertà e potere cambia a seconda dell’epoca storica, del contesto sociale e culturale, della sensibilità umana. La follia, per sua stessa definizione, non si lascia imbrigliare.

Al via il bando per la partecipazione alla sesta edizione di Love Sharing, il primo festival internazionale dedicato alla cultura della pace e della nonviolenza. I linguaggi dell’arte contemporanea, della ricerca scientifica, dell’innovazione sociale e politica si interrogano, dialogano tra loro, con il territorio, le istituzioni e i cittadini, costruendo una rete in costante espansione.