I 10 anni di Nova Euphonia: al via le audizioni

Dall'anno della sua fondazione il Nova Euphonia ha conseguito numerosi premi nazionali e internazionali e tenuto oltre 180 esibizioni in Sardegna, in Italia e all'estero. Sin dal 2011 il Nova mette in scena il Cine-concerto, spettacolo multimediale ideato dal M° Cossu che fonde musica, letteratura e cinema. Il coro del M° Cossu, inoltre, collabora con numerosi enti pubblici e privati, sostenendo importanti iniziative benefiche per realtà come: Amnesty International, Emergency, LILT, Caritas, Mondo X, Cooperativa Il Sogno, Comunità La Crucca, ARMR, Associazione Ponti Non Muri, ecc. Il suo repertorio comprende prevalentemente temi cinematografici di autori come: Ennio Morricone, John Williams, Vangelis, Nicola Piovani, Hans Zimmer, Howard Shore, James Horner, Enya, Queen, Adele, Leonard Cohen, Bob Dylan e Pink Floyd.









Le audizioni si terranno mercoledì 19 febbraio a partire dalle ore 19:00 nella sala prove del coro, situata a Sassari, presso la Chiesa di Santa Maria Bambina (Via Francesco Cilea, quartiere di Santa Maria di Pisa) e saranno aperte anche a candidati senza esperienze vocali e/o musicali precedenti. Per informazioni o per prenotare le audizioni potete contattare il numero di telefono 3294078638 oppure inviare una mail a novaeuphonia2010@gmail.com o ancora accedere al sito ufficiale: www.insiemevocale-novaeuphonia.it.

Giunge al traguardo del suo decennale l'Insieme Vocale Nova Euphonia, coro specializzato in musica da cinema, ideato e fondato nel 2010 dal M° Vincenzo Cossu, e le iniziative di quest'anno avranno l'obiettivo di celebrare in musica questo importante traguardo, a cominciare dall'audizione speciale che il Nova terrà nel mese di febbraio. "Le feste si basano sul concetto di condivisione", ricorda il M° Cossu, "e, al di là degli eventi che metteremo in scena durante questo 2020, crediamo sia un buon momento per aprirci al territorio, invitando gli appassionati di coralità e musica da cinema a condividere con noi l'avventura in questa bellissima realtà musicale che ha attirato, nel corso degli anni, decine e decine di cantori, in particolare giovani in età universitaria".