A Selargius il Mondo delle Emozioni - Sul parco la Gemini Club

La sceneggiatura, volutamente ispirata ai più famosi film del genere per ragazzi, mostra il naturale vissuto degli adolescenti, focalizzandosi su esperienze fondanti e imprescindibili come l'amicizia, la prima cotta, il tradimento di un amico, una separazione, ingiustizie legate al bullismo, le incomprensioni tra genitori figli, il primo bacio, argomenti complessi ma trattati in chiave ironica attraverso la caratterizzazione e umanizzazione delle emozioni impersonate dagli attori in scena. Un ricco e importante cast vedrà Filippo Moro calarsi nel ruolo della paura, Federica Putzolu interpreare, invece la gioia, Francesca Cabiddu impersonare i panni della rabbia, Teresa Castello nel ruolo della tristezza ed Elisa Porcu animare l‘emozione del disgusto. La regia audio video sarà curata da Riccardo Murgia, con le luci di Mauro Concu, l’audio di William Cuccu (Sonus Ville Studio - Siliqua) e le foto di Stefano Marras.







L'ORGANIZZAZIONE- L'Associazione Gemini Club Animazione e Spettacolo nasce nel 2013 dall'incontro di attori, registi, formatori e appassionati del mondo dello spettacolo. Filippo Pilliu, responsabile della compagnia, decide fin da subito di dedicarsi interamente alla formazione di cast e produzione di spettacoli teatrali legati al genere del musical. Collaborando con diversi professionisti delle principali discipline legate al genere, creano una apposita scuola per piccoli attori, che oggi ha all'attivo numerosi corsi e vanta la realizzazione di svariati spettacoli.





IL TEATRO - Ubicata a Selargius, tra via Gallus e via V. Veneto, la struttura del Teatro Si' e Boi si estende per ben 7.690 mq., completamente rinnovata e ristrutturata (con lavori conclusi alla fine del 2010). Lo stabile che ospita il teatro e l'ampia area che lo circonda erano anticamente la più grande distilleria d'Italia, fondata nel 1883 dall'imprenditore sardo Sebastiano Boi. L'area porta il suo nome in ricordo dell'attività imprenditoriale che ha segnato la storia del paese di Selargius. L'imponente struttura del Teatro Si' e Boi permette alla sua organizzazione di offrire una vasta programmazione durante tutto l'anno. La sua ricca e corposa offerta abbraccia concerti, musical, opere teatrali, presentazioni editoriali e ogni genere di evento che profumi di cultura INFO E BIGLIETTI – La prima assoluta di “Inside Out – Il mondo delle emozioni” del 9 febbraio alle 19 prevede l’acquisto di un biglietto al costo di dieci euro (sei euro, invece, per i bambini e ragazzi fino a 16 anni). Da lunedì 10 a sabato 15 febbraio lo spettacolo verrà replicato la mattina alle 11 per le scuole. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero WhatsApp 347 9294590. I biglietti si possono acquistare il giovedì dalle 18 alle 20 in via Tempio 37 a Cagliari.

LA TRAMA - Peter è un ragazzetto vivace, con i suoi interessi, il suo migliore amico Matthew, i suoi giochi e sport preferiti; vive col suo giovane e premuroso padre, che gli comunica una notizia destinata a causare in lui tanti cambiamenti improvvisi. Il ragazzo si trova, cos,ì ad affrontare una nuova vita, nuova casa, nuove amicizie, nuova scuola, allontanandosi dal suo migliore amico, dovendosi inevitabilmente confrontare con dei bulli, affrontare un esilarante primo bacio, e i primi disaccordi con il padre. Un turbinio di emozioni irrompono, dunque, nella sua vita, fino a poco tempo prima tranquilla e serena, dando il via a una serie di evoluzioni che lo rendono protagonista della fantastica avventura chiamata crescita. Un susseguirsi di esilaranti situazioni comiche, ma anche emozionati, attuali ed educative, rapiranno il giovane pubblico trasportandolo in un fantastico viaggio nel mondo delle emozioni attraverso il linguaggio della commedia, con una scrittura ispirata alla moderna commedia americana. La vita di Peter è rappresentata da fumetti intervallati dal live action dove gli attori interpreteranno le emozioni in folli scene comiche dal ritmo serrato e mai scontato coinvolgendo sin dal primo istante il pubblico in sala. Lo spettacolo, è accompagnato da musiche attuali, alcune cantate dal vivo, per permettere al giovane pubblico un maggiore coinvolgimento nella storia, con un divertente cameo musicale in stile musical Broadway.