Alghero: masterclass al Roth sul ruolo dell'attore

Dopo un’intensa carriera come acting coach per bambini e giovani attori, Jou è approdata alla regia prima con il premiatissimo corto "No me quites" e, in seguito, con il lungometraggio "La vida sense la Sara Amat", esordio unanimemente acclamato da pubblico e critica. Alla Masterclass parteciperanno anche gli interpreti Biel Rossell e Maria Morera, protagonisti del film “La vida sense la Sara Amat”, che chiude El Cicle Gaudí a l’Alguer, nato da un progetto di cooperazione culturale tra l’Acadèmia del Cinema Català, la Generalitat de Catalunya, la Società Umanitaria di Alghero e la Plataforma per la Llengua.