Con le parole di Liliana Segre "Che la farfalla gialla voli sempre sopra ai fili spinati" la banda musicale Antonio Dalerci di Alghero terrà il Concerto della Memoria nella Cattedrale di Santa Maria con inizio alle 20,30 di sabato 8 febbraio. "Suoni e parole per non dimenticare, un'occasione per ascoltare e riflettere" il messaggio che la banda cittadina rivolge a quanti intendono partecipare all'evento.