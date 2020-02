Con le parole di Liliana Segre " Che la farfalla gialla voli sempre sopra ai fili spinati " la banda musicale Antonio Dalerci di Alghero terrà il Concerto della Memoria nella Cattedrale di Santa Maria con inizio alle 20,30 di sabato 8 febbraio . "Suoni e parole per non dimenticare , un'occasione per ascoltare e riflettere " il messaggio che la banda cittadina rivolge a quanto intendono partecipare all'evento.