Casa Manno Alghero e la sartoria ottocentesca

L'evento realizzato con il patrocinio della Società Dante Alighieri - Comitato di Alghero

Casa Manno e Itinerari nel Tempo hanno organizzato il primo incontro della rassegna "Progetto Rievocare. Il grande compromesso" dal titolo "L'abito storico: rievocazione ed evocazione", a cura di Andrea Sini. L'evento, con ingresso a offerta libera, si terrà sabato 8 febbraio con inizio alle ore 18. L'incontro affronterà come "Costruire la replica di un abito storico: metodologie, difficoltà e soddisfazioni. Come approcciare la sartoria ottocentesca, come entrare nel personaggio". www.800evocazione-rievocazione.it