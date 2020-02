Sassari: in biblioteca universitaria il pensiero di Gramsci

Per questo, dopo la campagna elettorale, ci si è organizzate/i in associazione politica per “aprire” alla città uno spazio di elaborazione di pensiero, confronto e azione. GenerAlternative vuole appunto generare alternative di governo, di gestione della cosa pubblica di realizzazione di una comunità che pensa a risolvere i problemi, li affronta, trova soluzioni adatte e le realizza. Esiste infatti un vuoto, una distanza tra i problemi che la società si trova ad affrontare e gli strumenti che la classe politica al potere è in grado di proporre. Democrazia, antifascismo, antirazzismo, lavoro, libertà di orientamento sessuale, autodeterminazione dei popoli, solidarietà e ridistribuzione della ricchezza, azzeramento dello sfruttamento delle risorse naturali che non si possano rigenerare, sono i valori condivisi dalle diverse anime di cui è ricca l’Associazione. GenerAlternative vuole organizzare la disobbedienza e il dissenso, investire nel confronto con le diverse forme di organizzazione sociale per trovare soluzioni alle difficoltà del presente.