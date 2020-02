Licanias: i libri contro lo spopolamento

Partendo da queste premesse, il Comune di Neoneli, con il coinvolgimento dell'Istituto Comprensivo Samugheo, ha promosso un progetto, ideato e coordinato da Roberto Scema, incentrato sulla lettura nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria del paese e di altri tre centri vicini: Nughedu Santa Vittoria, Ardauli e Ula Tirso. A partire da febbraio, seguiti dai loro insegnanti, gli alunni – 130 in tutto - leggeranno i libri appositamente acquistati dall'Amministrazione Comunale; 463 copie di dodici titoli diversi di quattro firme di primo piano nel panorama della letteratura per ragazzi, che i giovanissimi lettori potranno poi incontrare ai primi di giugno durante la prossima edizione di Licanìas.





A comporre questa speciale biblioteca ecco dunque "Dentro il cuore di Kobane", "A casa da soli!" e "I maestri di strada" di Vichi De Marchi, autrice veneziana trapiantata a Roma che ha pubblicato romanzi per ragazzi con le principali case editrici italiane, ricevendo i più importanti riconoscimenti; ecco poi "Io dico sì! - Storie di sfide e di futuro", "Lettere a una dodicenne sul fascismo di ieri e di oggi" e "Io vengo da. Corale di voci straniere" del napoletano Daniele Aristarco, autore di racconti e saggi divulgativi tradotti in molte lingue, pubblicati per Einaudi Ragazzi; Luisa Mattia, una delle più amate autrici italiane per ragazzi, già vincitrice del Premio Andersen e coautrice della "Melevisione", la seguitissima trasmissione TV per bambini, firma invece "Leo", "La felicità è appesa ai sogni" e "Dimmi quello che non so"; sono infine di Marco Lorenzetti, illustratore marchigiano e docente alla scuola d'illustrazione Ars in Fabula di Macerata, i disegni che accompagnano e impreziosiscono le pagine di "Il topo e la montagna" di Antonio Gramsci, le "Rime indovinelle" di Bruno Tognolini e "Lo scarabeo d'oro" di Edgar Allan Poe.









In programma anche un concorso di scrittura creativa, collegato alla lettura dei testi e agli incontri previsti, e organizzato per diversi livelli scolastici, sul tema del festival, i cui contenuti potranno essere modulati e concordati con i docenti interessati. L'iniziativa è stata presentata a Neoneli con la partecipazione del dirigente dell'istituto comprensivo Serafino Piras, del sindaco di Neoneli Salvatore Cau, di Nughedu Santa Vittoria Francesco Mura, di Ula Tirso Ovidio Loi e del vice sindaco di Ardauli Marco Deiana, di Roberto Scema (responsabile e coordinatore del progetto), dei docenti e di alcune classi della scuola primaria e secondaria. Il progetto è reso possibile grazie a una rete di partner pubblici e privati coinvolti, tra cui il Comune di Neoneli, la Regione Sardegna – Assessorato alla Pubblica Istruzione, la Fondazione di Sardegna, l'Unione dei Comuni del Barigadu, l'Istituto Comprensivo di Samugheo, la Libreria Chiara e Stefy di Ghilarza.

A Neoneli la lotta contro lo spopolamento passa attraverso i libri grazie alle nuove iniziative di Licanìas, il festival letterario organizzato e promosso dall'amministrazione comunale del piccolo borgo della regione storica del Borigadu. Sarà un'edizione con lo sguardo rivolto al domani, quella targata 2020 in programma dal 4 al 6 giugno: "Intorno al futuro" è infatti il titolo scelto quest'anno per il festival, un tema da declinare con mille sfumature attraverso la capacità di affondare i piedi nella storia, lontana e recente, di consolidare punti di riferimento locali e globali, e di creare una visione, ossia di guardare oltre il contingente e incamminarsi verso ciò che verrà in maniera consapevole.