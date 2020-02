Riprendono a Nuoro i Corsi Invernali di Jazz - Coordina Salvatore Maltana

Tre gli appuntamenti in calendario alla Scuola Civica di Musica "Antonietta Chironi" in via Mughina: domenica 16 febbraio (dalle 10 alle 19), il primo marzo (stessi orari) e, due settimane dopo, nel weekend di sabato 14 (dalle 15 alle 19) e domenica 15 marzo (dalle 10 alle 19). L'iscrizione a ogni singolo appuntamento costa 35 euro, si pagano invece 100 euro per seguire l'intero corso. Per altre informazioni si può consultare il sito www.entemusicalenuoro.it o contattare la segreteria dell'Ente Musicale di Nuoro al numero 078436156 e all'indirizzo di posta elettronica nuorojazz@entemusicalenuoro.it.





Promossi con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Nuoro, i Corsi Invernali di Jazz rappresentano il collegamento ideale fra un'edizione e l'altra dei Seminari estivi fondati nel 1989 da Antonietta Chironi e Paolo Fresu, che li ha diretti per venticinque anni prima di passare il testimone, nel 2014, al pianista Roberto Cipelli. Appuntamento di primo piano nel panorama della didattica jazzistica nazionale, come certifica ogni anno l'alto numero di iscritti (125 la scorsa estate), il prossimo agosto, dal 18 al 28, i Seminari arriveranno alla loro trentaduesima volta con la novità di Salvatore Maltana al timone della direzione artistica. Confermato il corpo docente composto da Emanuele Cisi (per il corso di sassofono), Fulvio Sigurtà (tromba), Francesca Corrias (canto jazz e laboratorio vocale), Dado Moroni (pianoforte e tastiere), Marcella Carboni (arpa jazz), Max De Aloe (armonica cromatica e fisarmonica), Bebo Ferra (chitarra), Paolino Dalla Porta (contrabbasso), Stefano Bagnoli (batteria), Salvatore Spano (pianoforte e tastiere) e Enrico Merlin (storia del jazz).











Modalità di iscrizione, regole e altre informazioni utili sono riportate nell'apposita scheda che va scaricata dal sito www.entemusicalenuoro.it. A completare e arricchire l'offerta didattica, l'ormai consueto corso per fonici della sound engineer Marti Jane Robertson e l'immancabile masterclass internazionale, che stavolta attende a Nuoro Jeff Ballard, il batterista statunitense che in oltre trent'anni di carriera artistica ha associato il suo nome a musicisti del calibro di Ray Charles, Brad Mehldau, Joshua Redman, Chick Corea, Pat Metheny e Kurt Rosenwinkel. L'iscrizione ai seminari estivi, compresa la masterclass di Jeff Ballard, costa 240 euro se effettuata entro il 30 aprile, poi la retta salirà a 300 euro. Si pagano invece 280 euro per seguire il corso per fonici di Marti Jane Robertson, ma anche in questo caso è prevista una riduzione a 220 euro per le iscrizioni effettuate entro il 30 aprile. Idem per chi si iscriverà alla sola masterclass di Jeff Ballard: fino a quella data, la retta di 200 euro è infatti ridotta a 180 euro.

L'iniziativa didattica dell'Ente Musicale di Nuoro affidata, da quest'anno, al coordinamento di Salvatore Maltana. A tenere le lezioni, insieme al contrabbassista algherese, altri protagonisti della scena jazzistica sarda: il sassofonista Massimo Carboni, il trombettista Giovanni Sanna Passino, la cantante Francesca Corrias, il pianista Salvatore Spano, il chitarrista Angelo Lazzeri e il batterista Gianni Filindeu.