Sassari: “il Lato Oscuro dei Beni Culturali” - I professionisti del settore si presentano

Saranno presentati e discussi a Sassari per la prima volta i risultati dell’inchiesta “Cultura, contratti e condizioni di lavoro”, già presentata alla sala stampa della Camera dei Deputati il 30 ottobre 2019 e poi in tante città d’Italia. Interverrà Leonardo Bison, del coordinamento nazionale di Mi Riconosci. Seguirà un ampio dibattito aperto a tutti i lavoratori del settore e a tutta la cittadinanza. Appuntamento sabato, dalle ore 17, presso la Biblioteca Popolare dello Sport in via Università 15.

Perché in Sardegna, terrà ricca di storia e cultura, è così difficile trovare un lavoro stabile e ben pagato nel settore del Patrimonio culturale? Si terrà sabato 8 febbraio la presentazione pubblica del movimento Mi Riconosci? Sono un professionista dei beni culturali, che da quattro anni ha ingaggiato una lotta senza quartiere per ottenere più diritti per chi lavora nel settore e una migliore gestione del Patrimonio culturale, attraverso articoli, inchieste, incontri pubblici e manifestazioni.