Alghero: alla Escola de Algueres anche musica per i bambini

Per informazioni: escola.algueres@tiscali.it o la pagina Facebook @escoladealgueres

L’obiettivo principale del progetto è la riscoperta degli strumenti musicali tradizionali, ma sarà anche una grande occasione per socializzare, condividere esperienze, riscoprire l’algheresità attraverso la musica. Per questo, oltre alla pratica strumentale, un ampio spazio verrà dedicato al canto corale, attingendo dal patrimonio della canzone popolare algherese. Sabato 1° febbraio, presso il Centre Cultural “Antoni Nughes” – Escola de alguerés “Pasqual Scanu”, in via Sassari 125.