Alghero: formazione socio politica sulla dottrina sociale della chiesa

Domani, venerdi 31 gennaio alle ore 18,30, presso la Parrocchia SS. Nome di Gesù, si terrà la seconda Conferenza di FORMAZIONE SOCIO-POLITICA sulla Dottrina Sociale della Chiesa, organizzata dalla Diocesi di Alghero-Bosa in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dopo la magistrale lezione di apertura tenuta lunedì scorso dal nostro Vescovo Padre Morfino, il quale ha voluto sottolineare quanto sia importante la buona educazione dei Giovani per costruire la Buona Società (il modello di Don Bosco è un esempio vincente), VENERDI 31 interverrà il Prof . GIUSEPPE ZICHI, docente di Storia contemporanea.





Saranno messe in luce le vicende storico-politiche susseguitesi dal periodo del pontificato di LEONE XIII (1878) fino a GIOVANNI PAOLO II (2005). Una fase storica caratterizzata da radicali mutamenti della società e nella economia in virtù del consolidarsi della rivoluzione industriale e della intensificazione dei commerci su scala internazionale. Quale è stato il ruolo dei papi trovatisi ad affrontare tragedie come la pria e la seconda Guerra Mondiale, la tratta ed il genocidio degli Ebrei; la questione etica sulle nuove abitudini di vita determinate dai diversi ritmi della produzione industriale.





«La Dottrina Sociale della Chiesa ha qualcosa da proporre anche al non credente. È proprio con questo spirito che invitiamo, chiunque ne fosse interessato, ad aderire al Corso in questione. Lunedì 3 febbraio, il successivo incontro» scrive Tonino Baldino.