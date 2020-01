Alghero: ultimo appuntamento con Gaudì

Il quarto e ultimo film in programma il 5 febbraio nel cinema Miramare di Alghero con inizio alle 19 è "La vida sense la Sara Amat", opera prima della regista Laura Jou, che racconta la scomparsa di Sara Amat, tredici anni, nel mezzo di una notte d'estate. Nessuno sa che, in realtà, la ragazza è fuggita da casa sua per rifugiarsi nella stanza di Pep, tredici anni anche lui, che da quel momento in poi condurrà una doppia vita come complice e protettore, continuando a partecipare alla ricerca della ragazza di cui è perdutamente innamorato. Ospiti della serata Laura Jou e gli interpreti Biel Rossell e Maria Morena.









Il film, proiettato in lingua originale con i sottotitoli in italiano, essendo inedito in Italia, non ha il visto censura, pertanto l’ingresso è riservato ai maggiorenni.Ingresso 2€.

Si conclude "El Cicle Gaudí a l’Alguer", nato da un progetto di cooperazione culturale tra l’Acadèmia del Cinema Català, la Generalitat de Catalunya, la Società Umanitaria di Alghero e la Plataforma per la Llengua, e patrocinato dall’amministrazione comunale e dalla Fondazione Alghero, che ha permesso alla città di inserirsi nel circuito del Cicle Gaudí, proponendo una selezione dei film vincitori dell’Omonimo Premio.