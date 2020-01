A Massimiliano Fois il Premio Letterario Osilo

La premiazione di tutti i vincitori, si terrà il 18 aprile nella sala dell'ex Mercato Civico in Piazza Parrocchia a Osilo. Massimiliano Fois, poeta, narratore e storico, di recente è stato nominato Direttore Artistico del M.A.S.E. Museo Antoine de Saint-Exupéry Alghero, in un progetto del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana.

Prestigioso riconoscimento per lo scrittore Massimiliano Fois, che si è classificato primo su dieci finalisti al Premio letterario Osilo; da anni tra i riconoscimenti più importanti dell'isola. Il testo premiato è la raccolta di poesie “Breviario per notturni campestri” delle Edizioni Nemapress, che in due anni è arrivato alla terza ristampa. Ma non è tutto, il “Breviario per notturni campestri” è anche un concerto poetico che è arrivato alla 14esima data in Sardegna, l'ultima, a dicembre, al Teatro Civico di Alghero, con le musiche, chitarra e voce di Quirico Solinas, le percussioni di Paolo Zuddas e la tromba di Manuele Costantino.