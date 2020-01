Dolianova: a Villa de Villa "L'uomo dal fiore in bocca"

LO SPETTACOLO - La regia di Nicola Michele affronta la lettura del testo teatrale pirandelliano, lavorando essenzialmente sulla parola e sull’impianto visivo, proponendosi di fondere lo stile della tradizione con gli aspetti innovativi del teatro contemporaneo. In un “misero caffè notturno” di una stazione, avviene l’incontro tra l’uomo dal fiore in bocca e il pacifico avventore che darà vita a un dialogo crescente e intenso, fino alla rivelazione del suo male senza scampo. Un semplice innesto drammaturgico, come quello di un treno perso alla stazione, rende possibile lo sviluppo di un dialogo profondo che cresce d’intensità nelle pieghe della scrittura e ci pone di fronte a quesiti inevitabili sulla vita e sul rapporto tra le persone. In scena due generazioni di attori a confronto, si alternano nella trasposizione scenica del personaggio, offrendo uno spaccato che riflette due modi d’interpretare l’esistenza umana nella sua dimensione effimera: l’una scandita dall’ansia frenetica degli impegni quotidiani e dall’inutile corsa contro il tempo, l’altra che si abbandona ad una serena riflessione sull’inevitabile. Una pièce contenuta in un’altra in cui viene meno il confine tra l’opera e la vita stessa: un teatro che diviene metateatro dove la scena, le atmosfere e il ritmo cambiano con l’avvicendarsi dei ruoli tra i due attori sul palcoscenico. Uno spettacolo che rivela il gusto delle piccole cose per riagguantare la vita che sfugge, come “certe buone albicocche” - scrive Pirandello - che “si spaccano a metà; si premono con due dita, per lungo…come due labbra succhiose…Ah che delizia!”.