Alghero: sabato “Oh Ah Wow” - La mostra ospitata nel liceo Manno

Le “mostre ideali” promuovono un nuovo modo di fare arte così come di avvicinare all’arte pubblico di qualsiasi età attraverso la spontaneità, la collaborazione e la valorizzazione dell’errore, qualità naturalmente presenti nei bambini e di cui noi siamo chiamati a riappropriarci nella loro forma più pura. In questa occasione, il pubblico potrà vedere dal vivo gli elaborati ottenuti dai tre laboratori ispirati a Herve Tullet che il collettivo ha realizzato in questi mesi: ? ?il 28 settembre? “Laboratorio Arte Libera” dedicato ai bambini dai 2 ai 5 anni; ? ?il 3 Novembre? “Pittura in musica” che ha coinvolto i ragazzi con disabilità dell’Associazione Pensiero Felice; ? il 15 dicembre “Operazione Silhouette” dedicata al pubblico dai 18 anni in su.





L’ingresso è libero dalle 10,00 alle 19,30 per pubblico di tutte le età.







?https://instagram.com/laboratorio_arte_libera Uno spazio all'interno della mostra sarà dedicato all'intrattenimento dei bambini che potranno giocare con i colori e con i libri di Hervé Tullet...

Il collettivo artistico Laboratorio Arte Libera con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo 3 Alghero, dell’Associazione Culturale Alghenegra e della Libreria Il Labirinto Mondadori annuncia l’apertura al pubblico della mostra “Oh Ah Wow”, che si terrà il 25 e il 26 Gennaio nella Sala Conferenze Ex Avis (Liceo Manno) in Via Carlo Alberto ad Alghero. Diretta e coordinata da Maestra Eugenia ( Scuola Sant’Anna, Terzo Comprensivo Alghero) e dal suo piccolo e grande Staff, la mostra si inserisce tra le iniziative dell’artista e autore di libri per bambini Hervet Tullet chiamate “Expo ideale”.