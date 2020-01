Piero Marras in concerto per la Casa dei Lions









Il Teatro Massimo di Cagliari ospiterà il 31 di gennaio un evento musicale di particolare prestigio, il concerto del cantautore sardo Piero Marras, che si eibirà per un obiettivo di particolare rilievo sociale e di soliadarietà : contribuire alla ristrutturazione della Casa di Accoglienza Lion per i pazienti oncologici. Un gesto di particolare sensibilità, peraltro non nuovo per l'artista nuorese, che non mancherà di muovere l'attenzione del pubblico. Venerdì 31 gennaio, alle 21, al Teatro Massimo di Cagliari.I biglietti possono essere acquistati alla Casa di Accoglienza Lions, al Box Office e al Teatro Massimo, oppure su vivaticket.