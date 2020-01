Tournèe in casa per Jacopo Cullin: a Cagliari il 30 aprile

L'artista cagliaritano sarà ancora una volta protagonista nella sua Cagliari (dopo il triplice e immediato sold out della scorsa primavera registrato al Teatro Massimo) con lo spettacolo "È inutile a dire!", il prossimo giovedì 30 aprile (alle 21) all'Auditorium del Conservatorio G.P. da Palestrina di Cagliari (biglietti a 26 euro più prevendita, acquistabili sul sito ufficiale e sul Circuito BoxofficeSardegna). Sul palco, accanto a lui, ci sarà ancora una volta l'attore Gabriele Cossu, collega, amico e collaudata spalla, con la parte musicale affidata ai rodati compagni di viaggio Matteo Gallus (violino), Andrea Lai (contrabbasso) e Riccardo Sanna (fisarmonica).









Le grafiche sono curate dall'artista sardo Giorgio Casu, in arte Jorghe, con le foto di Damiano Picciau. "È inutile a dire!" si muove sapientemente sul confine tra ironia, comicità e riflessione su alcune tra le principali tematiche che caratterizzano il nostro tempo: società liquida, fragilità delle relazioni e la costante crisi esistenziale che pervade l'essere umano. In scena Cullin interpreta tre dei suoi storici personaggi (Signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi 'e Proccu), scelti appositamente per far sorridere e riflettere di fronte alle paure e nevrosi nel nostro tempo. Le ulteriori date sono consultabili nel nuovo sito internet www.jacopocullin.com, la nuova piattaforma online realizzata da Giorgio Pitzianti, all'interno della quale confluiranno costantemente aggiornamenti su tutte le attività dell’artista.