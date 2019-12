Alghero e il Festival del Fumetto: scommessa vinta per la prima edizione di DI:SEGNI

Poi per tre giorni si sono succeduti una serie di incontri che hanno permesso una visione a 360° sul fumetto, e oltre a Lo Quarter hanno coinvolto la Torre di San Giovanni, il Museo Archeologico e il Teatro Civico, in un coinvolgimento circolare di alcuni degli spazi più significativi di Alghero. Tante le presentazioni di fumetti, da " Mickey et l'océan perdu" di Silvio Camboni a " Pregnancy comic journal" di Sara Menetti, passando per “Nina, che disagio” di Ilaria Palleschi e “I bastardi di Pizzofalcone” illustrato da Fabiana Fiengo. Lo sceneggiatore Francesco Trento ha coinvolto il pubblico in un viaggio tra i segreti delle trame più riuscite, e sulle regole sottostanti, di alcuni capolavori cinematografici. Il cinema è stato presente anche con la proiezione di “5 è il numero perfetto”, esordio alla regia di Igort, e con “Kiki consegne a domicilio”, il capolavoro di Hayao Miyazaki realizzato esattamente trent’anni fa, mentre il teatro ha arricchito l’ultimo appuntamento della prima edizione con “Facciamo finta che…chistu è Pippinu”, di e con Gerardo Ferrara - sul palco insieme al chitarrista Gianluca Dessì - tratto dal fumetto “Peppino impastato, un giullare contro la mafia” di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso. Un bilancio pienamente positivo per DI:SEGNI, che, incassato il successo della prima edizione, tornerà anche i prossimi anni per raccontare il meraviglioso mondo del fumetto.