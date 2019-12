Alghero: si conclude il festival del fumetto - Tanti gli eventi in programma

“Fare fumetto” è il titolo dell’incontro con i fratelli Bruno Enna e Stefano Enna (Lo Quarter, alle 18.30), che, in compagnia di David Padovani, racconteranno il loro lavoro di sceneggiatori di fumetti. Bruno Enna scrive per Topolino e Dylan Dog e pubblica su varie riviste Disney, sceneggia serie di animazione quali Winx Club, Monster Allergy e Bum Bum. Stefano Enna collabora con Accademia Disney, Disney Channel, Mattell, è fra gli autori della collana a fumetti “Storie di Sardegna”. Per Edition Delcourt ha scritto l’adattamento a fumetti di “Sandokan e le tigri della Malesia” e “Ivanhoe”, editi in Italia da Mondadori. La prima edizione di DI:SEGNI si chiude alle 21 al Teatro Civico con uno spettacolo teatrale che parte dal fumetto “Peppino impastato, un giullare contro la mafia” di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso: “ Facciamo finta che…. chistu è Pippinu” di e con Gerardo Ferrara, con l'accompagnamento musicale di Gianluca Dessì.

Alle 11.30 la Torre di San Giovanni diventa una sala cinematografica (grazie alla collaborazione con la società Umanitaria di Alghero) per “Kiki consegne a domicilio”, che racconta la formazione di una giovane streghetta tredicenne e del suo gatto nero Jiji. Il capolavoro del maestro dell’animazione Hayao Miyazaki ha appena compiuto trent’anni, mantenendo inalterato il fascino e la magia che l’hanno reso un classico amato da intere generazioni di bambini e di adulti, e per questa occasione il festival di Alghero gli dedica un compleanno speciale. Ingresso libero. “Pregnancy Comic Journal” (Mammaiuto) è il diario a fumetti di una gravidanza inaspettata. L’autrice Sara Menetti, intervistata da Chiara Porcheddu, lo presenta alle 17 nella Torre di San Giovanni. Fumettista e illustratrice bolognese, Menetti fa parte del collettivo Mammaiuto e ha realizzato fumetti per Smemoranda e per Feltrinelli Comics. Ivan Canu, algherese di nascita, dal 1996 lavora a Milano come illustratore, critico e scrittore. È stato graphic designer per la rivista Hystria, ha scritto per la Repubblica, Corraini, Salani ed è autore di libri per l’infanzia editi in Italia, Francia, Giappone, Cina, Corea. Giovanni Follesa dialoga con lui alle 17.45, nelle sale espositive al piano terra di Lo Quarter.