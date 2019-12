Villanova Monteleone: il libro di Budruni sui "Capitoli di Grazia"

La pubblicazione, Lotte antifeudali e Capitoli di Grazia. La resistenza dei pastori e dei contadini della Baronia di Monteleone, la cui stampa è stata curata dall’Associazione Culturale Vetera et Nova di Alghero grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale di Villanova Monteleone, ha il pregio di aprire uno squarcio su un periodo storico particolare per la storia dell’Isola e del territorio villanovese in particolare. I Capitoli di Grazia erano accordi privati stipulati fra feudatari e vassalli, che fissavano i limiti dei ruoli e stabilivano, per iscritto, le modificazioni degli assetti di potere all’interno del feudo, mantenendo l’equilibrio faticosamente raggiunto tra le rispettive pretese.









La serata, che si inserisce nell’ampio cartellone di eventi organizzati dall’amministrazione villanovese per le festività natalizie e di fine anno, sarà accompagnata dagli interventi musicali di Mariano Piras, artista algherese cultore della musica e cultura catalane, già leader dello storico gruppo etno-musicale dei Calic.

Venerdì 27 dicembre, alle 18,00, negli spazi de Su Palatu ‘e sas Iscolas a Villanova Monteleone, dopo i saluti del Sindaco Quirico Meloni e dell’Assessore alla Cultura Giovanni Piras, il prof. algherese Antonio Budruni, autore della trilogia Storia di Alghero, presenterà un lavoro, frutto di specifiche ricerche documentali, su un Capitolo di Grazia del 1591 riguardante la citazione del Barone di Villanova da parte dei suoi vassalli, contenuta in un atto notarile rogato nello stesso anno dal notaio algherese Simon Jaume.