Alghero: nella chiesa di San Francesco il Concerto di Natale

L'Ateneu Alguerès informa que, en col·laboració amb l'Ofici de l'Alguer de la Delegació de la Governa Itàlia de la Generalitat de Catalunya, ha organitzat un recital de cançons populars i nadalenques: "Concert de Nadal" El recital es realitzarà a l'Església de Sant Francesc el divendres 27 de desembre a les 19.15. D'aquesta manera, l'Ateneu Alguerès vol reprendre una tradició de fa molts anys, és a dir, proposar una vetllada de cançons populars de l'Alguer i lligades a la festa de Nadal.

El recital és a cura d'Antonello Colledanchise que, gràcies a l'acompanyament a la guitarra clàssica de Riccardo Moni i a la fisarmonica de Raffaele Podda, i a la intervenció de les cantants Tiziana Meloni, Gina Marrosu, Lorena Meloni i Susanna Carboni, ens proposa un programa que va d'alguns clàssics com el "Cant de la Sibil·la ", "Ave Maria" o el "Deus ti salvet Maria" a cançons més populars com "Ninna Nanna", "Los Barandons", "Los tres Reis", etc.

La presentació de la vetllada anirà a càrrec de Lucia Muzzetto, que unirà el fil comú de les diverses peces del programa. La presentazione della serata sarà a cura di Lucia Muzzetto che ci evidenzierà il filo conduttore dei vari pezzi in programma.

Il recital è curato da Antonello Colledanchise che, grazie all’accompagnamento della chitarra classica Riccardo Moni e della fisarmonica Raffaele Podda, e all’intervento delle cantanti Tiziana Meloni, Gina Marrosu,, Lorena Meloni e Susanna Carboni propone un programma che va da alcuni classici come il “Canto della Sibilla”, l’”Ave Maria” o il “Deus ti salvet Maria” a canzoni più popolari come “Ninna Nanna”, Los Barandons, Los tres Reis, etc.