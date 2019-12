Alghero: presentata la mappa del parco di Porto Conte - Ricordato il prezioso lavoro di Rafel Caria

All’incontro è intervenuto il Sindaco di Alghero Mario Conoci che ha evidenziato l’importanza della mappa anche come un importante pubblicazione che verrà utilizzata dalle istituzioni locali per la promozione culturale e linguistica della città di Alghero e del suo territorio; assente per sopraggiunti impegni personali il Presidente del Parco di Porto Conte, Gavino Scala, sono inoltre intervenuti il Direttore del Parco di Porto Conte, Mariano Mariani, che ha rilevato l’importanza della pubblicazione e la proficua collaborazione con l’associazione culturale, ed il Presidente dell’Òmnium Cultural de l’Alguer, Stefano Campus che ha illustrato la mappa. L’incontro è stato coordinato dalla Vicepresidente dell’Òmnium Cultural de l’Alguer, Carla Valentino che ha collaborato con il presidente nella realizzazione della mappa e nella parte linguistica. All’incontro, oltre al numeroso pubblico ed ai rappresentanti delle associazioni culturali, erano presenti il vice sindaco Giovanna Caria, l’assessore alla Cultura Marco Di Gangi, l’assessore all’ambiente Andrea Montis e l’ex assessore Raniero Selva L’area del Parco di Porto Conte e del territorio circostante ha visto la presenza umana già a partire dal neolitico, e poi in epoca nuragica, punica e romana, giudicale, etc; la stratificazione di queste diverse epoche è testimoniata non solo dai ritrovamenti archeologici ma anche dai toponimi, coniati in varie lingue, arrivati fino ai nostri giorni. Complessivamente nella mappa vengono riportati oltre 200 dei 1.200 toponimi raccolti dallo studioso algherese Rafael Caria e riportati in due distinti volumi, ( Il Mondo del Càlic e Toponomastica algherese) dopo aver intervistato 31 memorialisti (pastori, contadini, agrimensori, e pescatori) e aver effettuato una parallela ricerca negli archivi pubblici e privati.

Martedì 17 dicembre presso la Sala Mosaico, in Via Carlo Alberto 72, è stata presentata la publicació “Toponomastica Storica del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, della Riserva Marina di Capo Caccia-Isola Piana e del territorio di Alghero”. Una mappa realizzata dall’Òmnium Cutural de l’Alguer per il Parco di Porto Conte e l’Area Maria Protetta, in cui vengono riportati numerosi toponimi della costa e del territorio interno con l’obiettivo di far conoscere e mantenere viva la memoria dei nomi di luogo della nostra zona. Attraverso lo studio della toponomastica possiamo conoscere l’origine ed il significato del toponimo, trasmetterne la conoscenza alle generazioni future e valorizzare l’aspetto storico, linguistico e sociale del nostro territorio.