Sassari: per gli studenti del Figari è tempo di Generazione Z

È stato un progetto ambizioso che ha puntato sul far acquisire ai ragazzi le capacità espressive e relazionali che il linguaggio teatrale può aiutare a far emergere nei singoli. Proposto da Arts Tribu, Valeria Alzari (direttrice artistica), Luca Losito (laboratorio docenti) e Michele Vargiu (laboratorio alunni), è stato accolto in maniera entusiastica dal dirigente scolastico del “Figari” Dr. Mariano Muggianu e dalla professoressa Marisa Arbus, curatrice interna del progetto. In una modernità in cui la distanza tra i singoli è di fatto una realtà, in cui la comunicazione è molto spesso confusa, poco profonda e spostata principalmente su un piano virtuale (basti pensare all’impatto dei telefoni, pc e internet sulle nostre vite negli ultimi anni), si vuole concentrare l’attenzione dei giovani su problematiche attuali complesse usando il coinvolgimento diretto dato dal “mezzo” teatro, attraverso la fruizione di eventi teatrali e laboratori specifici.











Generazione Z ha coinvolto importanti partner cofinanziatori: il Vecchio Mulino, il Teatro Tabasco; l’associazione To Be della coach e counselor Alessandra Puggioni, il St Joseph Music Pub, che in sinergia hanno lavorato con Arts Tribu al progetto. Lo spettacolo di venerdì 20 dicembre all’Auditorium provinciale di Via Monte Grappa sarà una degna conclusione del progetto che ha puntato al teatro come mezzo di comunicazione, culturale e espressivo e come spinta per la crescita personale e comunicativa degli studenti del Liceo Filippo Figari di Sassari I vari spettacoli ai quali i ragazzi hanno assistito hanno attraversato vari temi sociali e di attualità, storie vere e verosimili che possono aiutare la comprensione della vita moderna e i suoi problemi con tematiche scottanti vicine ai giovani. I laboratori di formazione con professionisti del settore sono stati attivi per studenti e docenti e sono andati avanti completati con incontri e delle rappresentazioni di livello a loro dedicate, con le tematiche che si son volute affrontare: difficoltà comunicative tra pari e tra sessi differenti, crisi della coppia tradizionale, crisi dei rapporti sociali, crisi del mondo adulto, solitudine, condizione della donna e il razzismo.

Venerdì 20 dicembre, alle 11:00 il laboratorio teatrale degli alunni del Liceo Artistico Filippo Figari di Sassari presenta in una giornata con due spettacoli per gli studenti: il progetto Generazione Z, elaborato e realizzato dall’Associazione Arts Tribu e finanziato dalla Fondazione di Sardegna. L'evento si terrà presso l’Auditorium provinciale di Via Monte Grappa a Sassari con due rappresentazioni: “Dante’s Bar (La selva oscura)" “R.D.C.C. (Rehab Disney Characters Clinic)” Lo spettacolo è il culmine del percorso di formazione che ha puntato sui giovani studenti che non sono stati solo spettatori, ma protagonisti del percorso di sensibilizzazione, insegnamento e comunicazione.