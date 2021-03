La pandemia ad Alghero: dodici mesi pesanti - Maria Grazia Salaris: "C'è tanta voglia di normalità"

Un anno da incubo. In questi giorni decorre l’anniversario del primo lockdown nazionale e non si tratta di una ricorrenza particolarmente felice visto che l'Italia ha già superato i 100 mila morti e da quel 9 marzo del 2020 e oggi si ritrova con l'economia del Paese in ginocchio. E non è ancora finita.





Come tutte le città italiane anche Alghero ha vissuto 12 mesi piuttosto pesanti e per quanto riguarda l'amministrazione locale, a trovarsi in prima linea, è stato soprattutto l'assessorato alla sanità e ai servizi sociali coordinato da Maria Grazia Salaris. Un incarico delicato, complesso e particolare, che proprio non aveva bisogno di una pandemia.

“Come ha vissuto l’inizio del primo lockdown?”

“ Sul piano personale, come donna e come mamma, ricordo che a dicembre, quando si iniziava a parlare del problema in Cina, la notizia mi aveva preoccupata; autonomamente ho iniziato a restringere il campo delle mie frequentazioni. Ben prima del lockdown, ho iniziato ad adottare un comportamento più prudente in generale. Per esempio -ammette l’assessore- anche in seduta comunale presi a sedermi da sola, allontanandomi dagli altri colleghi. La mia priorità, nata spontaneamente ben prima delle disposizioni ufficiali, è stata quella della responsabilità, di contribuire attivamente alla prevenzione dei contagi.

Durante il lockdown nazionale, istituzionalmente sono rimasta attiva utilizzando tutti i sistemi che la tecnologia ci offre. Se da una parte come persona ho vissuto la paura e la chiusura come tutti, dall’altra, come rappresentante dei cittadini algheresi, ho sempre cercato di esprimere fiducia e speranza, facendo di tutto per far sì che, nel pieno rispetto delle regole sanitarie, il mio supporto non mancasse mai.

All’inizio ho avuto paura: paura del contagio, della malattia, paura per mio figlio, per la mia famiglia, paura di un ricovero d’urgenza in solitudine, tutte preoccupazioni che comunque provo ancora adesso. Nonostante qui in Sardegna la pandemia abbia colpito più duramente dopo l'estate, quando le informazioni a nostra disposizione erano maggiori rispetto a Marzo, non è stato e non è semplice gestire il tutto”.

“Durante la pandemia, quale è stato il momento più critico come assessore?”

“Sicuramente la cosa più difficile da affrontare è stato il dover fare i conti con la crisi economica. Ad Alghero sono davvero innumerevoli le realtà che vivono di lavoro stagionale, e, come assessore ai servizi sociali, ho potuto constatare come troppe persone si siano ritrovate nell’impossibilità di sbarcare il lunario, come si siano sentite non supportate dalle istituzioni non avendo a disposizione nessun tipo di ammortizzatore sociale come, ad esempio, i ristori. Come amministrazione comunale ci siamo mossi fin da subito collaborando con tante associazioni di volontariato, a cui rinnovo i miei ringraziamenti più sinceri, che ci hanno aiutato a soccorrere chi era ed è in difficoltà”.

“Rispetto all’inizio della pandemia, la crisi economica continua a mordere?”

“Dopo un anno di pandemia la crisi economica continua a farsi sentire. Ora la nostra sfida è riuscire a sfruttare le potenzialità della zona bianca. Siamo la prima regione in Europa ad essere covid-free. Dobbiamo riuscire a preservare questo stato, perché solo così sarà possibile mettere in campo un minimo di programmazione stagionale e gestire il traffico turistico in sicurezza. Con una buona estate, ben gestita, possiamo confidare in un miglioramento del welfare cittadino”.

“Cos’è cambiato ad Alghero dal lockdown ad oggi?”

“E’ difficile rispondere. In mezzo a tanta destabilizzazione non era facile intervenire. Nessuno avrebbe mai potuto essere pronto davanti ad un’emergenza sanitaria di questa portata, a cui sono seguite tantissime disfunzioni conseguenti. Sicuramente da un lato abbiamo visto crescere la solidarietà, la città ha dimostrato di essere una comunità coesa, ma dall’altro ci sono state anche tante situazioni problematiche scatenate dallo stato di estremo bisogno, dove è umano sperimentare un alto livello di egoismo. Come esponente politico non è stato facile barcamenarsi tra interessi a volte così divergenti tra loro, tuttavia è nostro preciso dovere non perdere mai di vista l’interesse comune”.

“Ad un anno dal lockdown è arrivato il rimedio. Come sta procedendo la campagna vaccinale algherese?”

“Siamo in fase organizzativa. Stiamo procedendo seguendo il programma di vaccinazione previsto dall’ATS. Il nostro obiettivo è coinvolgere nell’organizzazione delle somministrazioni sempre più medici di base, sia per avere risposta immediata sulla mappatura per urgenza dei pazienti più a rischio, sia per rendere più capillare e funzionale l’intera procedura. Come istituzioni abbiamo il dovere di seguire una linea di sicurezza tale da permettere la ripresa dell’economia cittadina e incentivarla. I vaccini sono un primo passo verso la normalità che abbiamo perso a Marzo dell’anno scorso e della quale sentiamo un enorme bisogno”.