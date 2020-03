Emiliano Piras: il Puc di Alghero in arrivo in consiglio comunale - Massima attenzione per la Pietraia

"Siamo in dirittura di arrivo per portare il piano urbanistico comunale in consiglio comunale". Non si tratta dell'ultimo coriandolo di carnevale ma di una affermazione convinta dell'assessore all'urbanistica del Comune di Alghero, Emiliano Piras, chiamato in causa su quello che doveva essere il meccanismo principe per lo sviluppo della città e del suo territorio e, forse proprio per questo secondo la logica del cane dell'ortolano, in viaggio da circa un quarto di secolo. Piras fa riferimento al Puc durante una coversazione a proposito di un argomento affrontato recentemente e riguardante la situazione urbanistica e di vivibilità del popoloso quartiere della Pietraia. Una vasta area che ha subito trasformazioni spesso contradditorie in una condizione di semi abbandono rispetto a una visione complessiva dello sviluppo urbano.





"E' un argomento che ci sta molto a cuore e sul quale poniamo la massima attenzione a recuperare il tempo perduto - precisa l'assessore che aggiunge: "La Parrera non è la periferia di Alghero, come abitualmente viene considerata, ma un quartiere centrale a cominciare dall'offerta dei servizi sanitari e dal ruolo che svolge nel comparto turistico per la presenza delle spiagge e degli alberghi. Quindi una revisione urbanistica e il miglioramento complessivo dei servizi, della viabilità, del verde e dell'ambiente, e della stessa vivibilità, sono atti dovuti che noi abbiamo inserito tra le priorità da affrontare".





A proposito di vivibilità, una opportunità di miglioramento potrà giungere dalla strada di circonvallazione

"Non c'è alcun dubbio. Ma non solo: abbiamo le aree di 167 da concludere, vanno ridiscusse, i piani di zona sono scaduti dal 1994, va resa funzionale la viabilità interna al quartiere, ci sono vaste aree da riconsiderare e inserire in una vera e propria pianificazione urbanistica. C'è molto da fare e intendiamo farlo".





E' possibile azzardare una tempistica?

"Ci stiamo lavorando dopo ritardi e trascuratezze di oltre un decennio. Ritengo non sia azzardato sostenere che siamo alla vigilia di una fase che porterà alla soluzione di tutte quelle contraddizioni che conosciamo".





Recentemente nel quartiere si è manifestata una certa vitalità imprenditoriale con una nuova attività nel settore dei servizi

"La Parrera ha enormi potenzialità di sviluppo e bene fanno gli imprenditori e investire. C'è bisogno di regole certe - conclude Emiliano Piras - anche a garanzia degli stessi investimenti e noi stiamo per adottarle".