Alghero: un caffè con Valdo Di Nolfo

Dopo 7 mesi quale voto si può dare alla amministrazione in carica

Quattro. Siamo in presenza di un immobilismo totale. Lunedì andremo in consiglio comunale per affrontare il rinnovo degli organi statutari del parco dopo 7 mesi dall'insediamento. La Step è ancora lì nonostante gli impegni della campagna elettorale. Una amministrazione lumaca, altro che sviluppo.





A poroposito di sviluppo: Maria Pia?

Ci farei un parco urbano e la cittadella dello sport. L'area è già interessata dalla presenza di numerose società sportive, bisogna soltanto coordinare e progettare un sistema.







Come stiamo a "sardine" sulla Riviera del Corallo



In Emilia e Romagna hanno fatto un gran lavoro. Va detto che le formule non sono uguali in tutti i territori. Per ora ad Alghero le "sardine" si trovano al mercato.





Provi a dire una cosa di sinistra per Alghero

Una politica sociale seria, che guardi ai giovani con estrema attenzione. Non bastano 4 telecamere per entrare nel merito del disagio giovanile. Occorrono educatori di strada, una presenza costante, agguerrita che affronti nel merito le tante contraddizioni di questa città, a cominciare dal lavoro.





E il Palazzo dei Congressi?

Se non provassi dolore perchè sono stati spesi circa 25 milioni di denaro pubblico lo abbatterei, va cercato l'affidamento della gestione attraverso un bando internazionale.





E la 4 corsie?

Una vergogna, dopo 30 anni è ancora lì, nasce già vecchia. Un brutto segno per la politica che ha sovrainteso l'opera.





A proposito di beni pubblici: un gruppo imprenditoriale ha acquistato all'asta il vecchio albergo Bellavista di Fertilia

La borgata ha bisogno di attività di quel livello per trovare opportunità di rilancio e soprattutto lavoro. Il fatto che lo abbia acquistato un privato è una garanzia per la riqualificazione e l'inserimento nel mercato. Quella struttura è in grado di produrre economia non solo per gli investitori ma anche per il territorio.





Un sogno nel cassetto

Alghero a emissione zero con il Comune che da l'esempio in tutte le sue dipendenze strutturali.





Per evitare che si pensi che siamo affetti dalla perdita di memoria: la sinistra al governo nei cinque anni precedenti con Mario Bruno non ha fatto un granchè delle cose appena enunciate

Concordo a malincuore: ma io non c'ero. Le responsabilità sono di altri.







Valdo è tornato: stessa grinta, idee chiare e voglia di combattere.









Si è preso 5 anni di "aspettativa", ha smesso di frequentare via Columbano ad Alghero, ma poi Giusi Piccone e Maria Grazia Serra lo hanno convinto a riprendere la bandiera della sinistra, quella più a sinistra. Valdo Di Nolfo, 4 esami alla laurea in giurisprudenza, è così tornato a sedere sui banchi del consiglio comunale per la Sinistra in Comune, una delle liste che supportavano il sindaco uscente Mario Bruno alle amministrative del giugno del 2019, ottenendo anche un buon risultato elettorale, 497 voti.