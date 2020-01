Marco di Gangi e il turismo ad Alghero: OK al golf ma con investimenti privati - La Fondazione: "Una macchina da guerra"

"Non è una responsabilità di poco conto , soprattutto in considerazione della situazione che abbiamo ereditato e delle oggettive difficoltà anche di tipo operativo dopo lo smembramento dell'assessorato praticato negli ultimi 5 anni". Il commento di Di Gangi che aggiunge: "Sia chiaro che questa responsabilità , per quanto pesante, la assumiamo in pieno, con il massimo impegno e grati per la fiducia che ci è stata concessa. Ma occorrono risorse che dovranno essere inserite nel prossimo bilancio".





Una premessa che lascia intendere di tasselli ancora da sistemare nel mosaico del nuovo esecutivo ma che comunque appare improntata alla voglia di fare. E fare bene.





Cominciamo con il tormentone di Maria Pia.

"Dobbiamo ripartire dall'area esterna e auspicare la riqualificazione del palazzo dei congressi in tempi brevi. Per quanto riguarda la presenza del ricettivo sono favorevole nei limiti di sostenibilità ambientale. Alghero, e parlo in generale, ha bisogno di nuovi posti letto e di qualità".





Altro tormentone: il golf sociale.

"Non scherziamo . E' una delle carte che il territorio può giocare - replica Di Gangi - ma deve essere frutto di un investimento da parte dei privati, un progetto di valenza internazionale con i correlati investimenti immobiliari, residenziali e ricettivi. Parliamo di un turismo che legato alla pratica sportiva è in possesso di enormi potenzialità capace di provocare importanti ricadute di ordine economico e occupazionale, per tutto il territorio".





A proposito di ricadute : il parco di Porto Conte.

"A mio giudizio rappresenta un elemento startegico per lo sviluppo e non solo sul piano ambientale e conservativo. Credo che il parco possa rappresentare anche un riferimento di tipo ricettivo con l'utilizzo del patrimonio immobiliare che dispone".





Da un po di anni durante il periodo invernale l'aeroporto vive una sorta di prolungato letargo.

"Stiamo pagando il disimpegno di Ryanair e quella scellerata scelta della quale sono facilmente individuabili precise responsabilità politiche. Personalmente sarei favorevole a un ritorno alla proprietà pubblica".





Come è andatoil Cap d'Any .

"Nella notte di Capodanno era tutto esaurito, registriamo anche una buona occupazione dei posti letto nelle giornate precedenti e seguiti la notte di San Silvestro. Abbiamo avuto ampie conferme che i comparti della ristorazione e dei pubblici esercizi hanno lavorato molto bene". I fasti della Porta d'Oro del turismo sardo sembrano però un lontano ricordo.





"Ne siamo consapevoli, dobbiamo fare sistema anche con i comuni del Nord Ovest, allargare l'offerta turistica che è così ricca di specificità diverse. Abbiamo qualche iniziativa sulla quale stiamo lavorando con alcuni comuni sulla costa e all'interno. Per tutto ci vuole tempo e, come ho detto all'inizio, risorse e organizzazione".





A proposito di risorse : la Fondazione Alghero?

"E' la nostra macchina da guerra , le funzioni operative cui è delegata sono indispensabili per il comparto turistico, è in possesso di management e professionalità in grado di assolvere a questi compiti".









Nel momento in cui il sindaco di Alghero Mario Conoci ha dichiarato che lo sviluppo della città, del suo territorio, è legato a doppia mandata al fenomeno turistico, nell'esecutivo guidato dall'esponente sardista è apparso subito che l'uomo forte sarebbe stato l'assessore al turismo Marco di Gangi.