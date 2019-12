Rifondare la Fondazione Alghero - Il presidente Andrea Delogu a tutto campo

Tutto nasce intorno al 2010, sindaco Marco Tedde, vice Mario Conoci con delega al turismo, nell'organico del Comune c'è un dirigente, Salvatore Masia, oggi in Provincia a Sassari, del quale si ha un ottimo ricordo per la capacità professionale. Conoci e Masia hanno l'idea: costituire una Fondazione che abbia caratteristiche giuridiche tali da consentire agilità nei movimenti e capacità operative immediate per supportare concretamente la promozione del turismo sulla Riviera del Corallo.





L'idea è condivisa da Tedde e nasce così la Fondazione M.E.T.A. acronomico di Musei Eventi Turismo Alghero. A guidarla e a fargli fare i primi passi viene chiamato Andrea Delogu, siamo nel 2011, e la prima sede diventa quella dell'ufficio turistico a Porta Terra, in passato sede dell'Azienda di Soggiorno, istituzione quest'ultima alla quale va ricosciuto un ruolo primario nel debutto di Alghero nell'industria delle vacanze nel secolo scorso e nella conquista di mercati internazionali.







Siamo alla vigilia della rifondazione della Fondazione.

"In effetti si può parlare davvero di rifondazione - risponde il presidente Andrea Delogu - visto che negli ultimi tempi si è perso quello spirito che aveva portato alla META e intorno al quale avevamo lavorato sodo per garantirgli capacità operative. Oggi, in sinergia con l'assessorato al turismo che è il referente primario della Fondazione, dobbiamo ripartire con obiettivi precisi: dalla programmazione, messa a regime del sistema museale e creare un filo diretto con una nostra straordinaria realtà quale è quella del Parco di Porto Conte. Una volta si faceva promozione sul campo andando a presentare Alghero e tutto ciò che rappresenta, compreso quindi anche l'agroalimentare, nelle località servite dai collegamenti aerei diretti. In buona sostanza i turisti li andavamo a prendere. E' una delle questioni da affrontare e da inserire a pieno titolo proprio nella programmazione."





Il Cap d'Any 2019-2020?

"Avevamo pochi soldi, poco tempo, abbiamo comunque scelto il meglio". Replica Delogu che aggiunge "Le feste di fine anno in piazza sono una invenzione algherese (Antonio Costantino commissario Azienda di Sorggiono, e Franco Serio direttore, parliamo del secolo scorso ndr) che poi negli anni sono state copiate un po' da tutti. Io sono anche personalmente convinto che Alghero ha capacità di attrazione che vanno anche oltre gli spettacoli in programma. Per attrazione intendo oltre che alla bellezza della città, alla sua storia e a un ambiente di straordinaria bellezza, anche la capacità di accoglienza delle strutture ricettive, la qualità del cibo, il senso di ospitalità dei servizi più in generale".





A distanza ravvicinata che cosa c'è nella pentola del Quarter.

"Stiamo lavorando per avere in primavera il gruppo folk più famoso della Catalogna, les Castellers, la torri umane, il simbolo non solo folkloristico dell'intera Catalogna. Uno spettacolo conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.Stiamo definendo i particolari con il nostro assessore al Turismo Manco di Gangi ma possiamo già garantire che in primavera avremo questo spettacolo eccezionale".





Delogu si sofferma poi sul Festival del Fumetto, iniziativa in corso in questi giorni ad Alghero e che proprio oggi (domenica) concluderà la sua tre giorni di eventi, sottolineando che si tratta di un format da prendere in considerazione anche in prospettiva. Torniamo alla Fondazione da rifondare.

"E' il primo obiettivo: risponde sicuro Delogu - un generale senza soldati arruolati non vince la guerra. Dobbiamo eliminare il precariato diffuso, metterla a regime, garantire certezze e averne in cambio altrettante dal personale. Ma in una situazione corretta sul piano giuridico e sindacale".





In questa città si inneggia al turismo ma non si costruiscono alberghi nuovi da decenni.

"Questa domanda va fatta al sindaco e all'assessore al turismo. Personalmente la condivido."





La promozione turistica dovrebbe interessare anche la nautica da diporto e magari risvegliare la bella addormentata dell'area portuale.

"Assolutamente sì: il turismo nautico dovrebbe essere uno dei segmenti da seguire con grande attenzione". Ma non aggiunge altro, lasciando intendere che non ha alcuna intenzione di fare invasioni di campo.





Ma forse è proprio arrivato il tempo di entrare negli orticelli improduttivi, il rilancio di una città deve avvenire a tutto campo e il turismo nautico con il suo straordinario valore aggiunto può svolgere un ruolo determinante per l'economia della città.